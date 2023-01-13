В России отказались тратить деньги на развитие своей операционной системы

«Ъ»: Минцифры РФ исключило из программы цифровизации расходы на развитие ОС «Аврора»

Программа цифровой трансформации (ВПЦТ) Минцифры РФ на 2022-2024 годы была пересмотрена, в последней редакции, охватывающей период 2023-2025 годов, решено не тратить средства на развитие операционной системы (ОС) «Аврора». Об этом со ссылкой на источник, знакомый с ситуацией, и комментарий представителя министерства пишет «Коммерсантъ».

Предполагалось, что расходы на меры поддержки создания среды для ОС (разработка мобильных сервисов, адаптация устройств партнеров) составят 22 миллиарда рублей. Теперь финансирование не предусмотрено вовсе, а проект будет развиваться за счет средств разработчиков, которые контролируются «Ростелекомом». В госкорпорации заверили, что проект не заморожен, работы по нему продолжатся. Сохранится ли уровень расходов на проект, не уточняется.

Источник на рынке мобильной разработки рассказал, что государственные средства хотели предоставлять вендорам на адаптцию приложений. Однако, как объяснил гендиректор разработчика промышленного программного обеспечения Factory5 Денис Касимов, 22 миллиарда выглядели слишком большой суммой, а сроки — нереалистичными, перенос занял бы как минимум три-четыре года. При этом для разработки и производства устройств, напротив, такой суммы не хватило бы.

Правительство включало создание к 2030 году национальной мобильной экосистемы на ОС «Аврора» в «дорожную карту» развития «Нового общесистемного ПО до 2030 года», ожидая, что расходы на нее составят 480 миллиардов рублей. Тем не менее ее финансирование утвердить не удалось. Вместо этого в конце 2022 года стало известно, что Минцифры хотел бы создать отечественную ОС на базе открытого кода Android, подключив к работам крупнейшие российские технологические компании. «Аврору» власти намерены использовать в государственном секторе.

Собеседник «Ъ» в IT-секторе отметил, что не понимает планов создавать ОС для чиновников даже силами одного «Ростелекома». Расходы выглядят большими, а преимуществ по сравнению с созданием более защищенной среды для Android нет.

