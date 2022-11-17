Перевод россиян на «Аврору» оценили в полтриллиона рублей

Перевод россиян на мобильную операционную систему «Аврора» оценили в 480 млрд рублей

Разработка российской мобильной экосистемы на базе операционной системы «Аврора» и перевод на нее россиян оценили почти в полтриллиона рублей в период до 2030 года. Об этом со ссылкой на паспорт развития проекта пишет «Коммерсантъ».

Общая стоимость работ составляет 480 миллиардов рублей. Их необходимость оправдывается угрозой отключения страны от сервисов Google и Apple, которые контролируются западными корпорациями. Вместе с развитием экосистемы предполагается выпуск 70 миллионов смартфонов и планшетов. В качестве партнеров называются, в частности, F+, GS Group, НИИ «Масштаб».

Средства направят на создание и увеличение инфраструктуры, техподдержку экосистемы, закупку самих устройств, установку на них операционных систем и приложений, зарплату занятых в этой сфере сотрудникам и другие необходимые цели.

В документе, на который ссылается издание, сказано, что он уже одобрен правительством. Однако источник, знакомый с механизмом работы центра компетенций разработки (ЦКР) «Операционные системы», который курирует Минцифры, отметил, что решение носит промежуточный характер. Для утверждения финансирования его еще должны одобрить несколько инстанций.

Топ-менеджер одного из российских производителей электроники в комментарии изданию предположил, что, судя по формулировкам, бизнес-план состоит в закупке необходимых устройств в Китае или, в лучшем случае, их сборке из китайских компонентов, а потом установки на них своей операционной системы.

Ранее сообщалось, что производитель телефонов под брендом Inoi прекратил считать себя российским и ушел в Эстонию. Этот бренд первым использовал операционную систему «Аврора», еще когда она называлась Sailfish, но из-за проблем со спросом он позднее перешел на Android.