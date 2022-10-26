Экономика
ВсеГосэкономикаБизнесРынкиКапиталДеловой климатСоциальная сфераКриптовалютаИнвестиции
08:52, 26 октября 2022Экономика

Российский бренд смартфонов ушел из России

Российский бренд смартфонов Inoi ушел из России в Эстонию

Фото: Дмитрий Астахов / РИА Новости

Производитель телефонов под брендом Inoi прекратил считать себя российским и ушел в Эстонию. Об этом со ссылкой на свои источники пишет «Коммерсантъ». Представитель компании отказался давать комментарии, подтвердив только, что теперь она зарегистрирована в Эстонии.

Собеседник издания указал, что перемены произошли около месяца назад. С сайта производителя исчезли регионы Россия и Белоруссия, вместо них используется флаг СНГ. Официальный сайт VVP Group, владельца бренда, также не содержит информации о представительстве в России, вместо нее предлагаются ссылки на страницы Казахстана и Узбекистана.

Бренд Inoi первым использовал российскую операционную систему «Аврора», еще когда она называлась Sailfish. Тогда предполагалось, что устройства будут пользоваться спросом в корпоративном сегменте. Когда эта схема не сработала, компания перешла на бюджетные смартфоны с Android китайской сборки.

Inoi занимает заметное место на рынке кнопочных телефонов — с января по сентябрь на нее пришлось 5,9 процента продаж, что стало восьмым результатом. Гендиректор TelecomDaily Денис Кусков отметил, что Inoi стал первым российским брендом, который покинул страну. По его мнению, компания пытается дистанцироваться от ситуации на Украине и таким образом избежать проблем с партнерами и поставщиками. Продажи в России, тем не менее, пока продолжаются.

Ранее сообщалось, что после объявления президентом страны Владимиром Путиным частичной мобилизации спрос на кнопочные телефоны, которые разрешается брать с собой, резко вырос. За несколько дней в конце сентября продажи выросли в несколько раз.

Только то, что важно для вас, — в «Ленте дня» в Telegram. Подписывайтесь
Платон Щукин
Обсудить
Последние новости
В Китае предрекли «настоящее испытание» Евросоюзу после октября
Турция получит первый военный беспилотный вертолет
В Запорожской области заявили о перегруппировке ВСУ
Бывший участник «Дома-2» лишится свободы из-за драки со стрельбой
Российский бренд смартфонов ушел из России
Главы Минобороны Японии и Финляндии обсудили Украину
МВД задержало криминального авторитета за убийство 19-летней давности
На юге Украины объявили воздушную тревогу
Сексолог предупредила о вреде секса втроем
В российском жилом доме произошел взрыв газа
Все новости
РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSS
© 1999–2022 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter
18+
Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.