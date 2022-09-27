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Россияне бросились скупать кнопочные телефоны

Ведомости: продажи кнопочных телефонов в России резко выросли

Фото: Manfred Bail / Globallookpress.com

На фоне объявленной президентом частичной мобилизации россияне бросились скупать кнопочные телефоны, пишет газета «Ведомости». Популярность связана с тем, что устаревшие гаджеты оказались в числе тех вещей, которые призванные могут взять с собой, а смартфоны, наоборот, попали под запрет.

В период с 23 по 25 сентября количество реализованных единиц выросло втрое по сравнению с концом предшествующей недели, сообщили изданию в пресс-службе МТС. Тенденцию на рынке подтвердили представители других крупных продавцов мобильных телефонов — «Мегафона» и «Ситилинка». Источники в крупных ретейлерах электроники в свою очередь рассказали о росте продаж на несколько десятков процентов. Одной из самых популярных моделей оказалась Philips Xenium E111 за 1390 рублей. Кроме того, активно покупают телефоны F+ F197, Itel it2163R, Inoi 100 и Nokia 105, Digma Linx A106 и SunWind Citi S1701.

21 сентября президент России объявил о начале частичной мобилизации в стране. По его словам, призванные на военную службу перед отправкой в части обязательно будут проходить дополнительную военную подготовку. Мобилизованным разрешено брать с собой предметы личной гигиены, термобелье, батарейки, а также фонарик. Помимо этого, в список разрешенных вещей вошли походная сидушка, подшлемник, тактические перчатки, теплоиды и мультитул

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Платон Щукин
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