Появился список разрешенных личных вещей при отправке по мобилизации

«Объясняем.рф»: при отправке по мобилизации с собой можно брать предметы личной гигиены

Появился список личных вещей, которые россияне могут брать с собой при отправке по мобилизации. Он опубликован на портале «Объясняем.рф».

Мобилизованным мужчинам разрешено брать с собой предметы личной гигиены, термобелье, батарейки, а также фонарик. Помимо этого, в список разрешенных вещей вошли походная сидушка, подшлемник, тактические перчатки, теплоидыимультитул.

«Мобилизованный также может брать с собой элементы экипировки, однако Минобороны рекомендует взять только самое необходимое», — говорится в сообщении портала.

Ранее стало известно, что мобилизованным россиянам запретили брать с собой в часть смартфоны, вместо них они могу взять кнопочные телефоны. Мобилизированным также напомнили, что фото- и видеосъемка на территории воинских подразделений запрещена.

Частичная мобилизация в России была объявлена с 21 сентября, соответствующий указ подписал президент Владимир Путин. По словам министра обороны Сергея Шойгу, на службу будут призваны 300 тысяч резервистов, которые пройдут боевую подготовку перед отправкой в зону спецоперации.