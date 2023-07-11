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18:58, 11 июля 2023Наука и техника

Названа дата окончания поддержки популярной версии Windows 11

BleepingComputer: поддержка Windows 11 21H2 завершится в октябре

Фото: Uli Deck / dpa / Globallookpress.com

Специалисты американской компании Microsoft анонсировали прекращение поддержки ОС Windows 11 21H2. Об этом сообщает издание BleepingComputer.

В объявлении на сайте корпорации названа дата завершения поддержки популярной версии операционной системы — 10 октября 2023 года. С этого дня владельцы компьютеров, пользующиеся версией 21H2, не смогут загружать и устанавливать актуальные обновления. Также потребители лишатся патчей безопасности.

«Клиентам, которые обратятся в службу поддержки Microsoft после этой даты, будет предложено обновить свое устройство до последней версии Windows 11, чтобы сохранить поддержку», — отметили в корпорации.

Версия операционной системы Windows 11 21H2 появилась в октябре 2021 года. Журналисты медиа обратили внимание, что в начале 2023 года Microsoft обновила операционные системы на компьютерах части пользователей, принудительно установив апдейт 22H2. «Мы помогаем пользователям Windows оставаться в курсе последних событий и обеспечивать безопасность поддерживаемых версий Windows с помощью автоматических обновлений», — объяснили тогда свое решение в компании.

В середине июня корпорация Microsoft объявила о том, что поддержка версии Windows 10 21H2 прекратилась. Пользователям предложили обновиться до актуальной версии ОС.

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    Андрей Ставицкий
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