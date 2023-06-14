Microsoft прекратила поддержку популярной версии Windows

Neowin: Microsoft перестала оказывать поддержку Windows 10 21H2

Корпорация Microsoft объявила о том, что поддержка версии Windows 10 21H2 прекратилась. Об этом сообщает издание Neowin.

Как уточнили в компании, сотрудники Microsoft прекратили оказывать поддержку пользователям 21H2 13 июня. С этого момента операционная система не будет получать ежемесячные обновления с новыми функциями и патчами безопасности. В этой связи специалисты корпорации предложили пользователям устаревшей версии как можно быстрее установить актуальную Windows

По словам журналистов, вышедшая во второй половине 2021 года версия 21H2 оказалась популярной среди потребителей. Таким образом, ОС получила 18 месяцев поддержки для версий Home, Professional, Professional Education и Professional for Workstations.

Авторы издания отметили, что с 13 июня версия Windows 10 21H2 будет получать только небольшие патчи безопасности. «Для некоторых это делает ее идеальной операционной системой, в которой не нужно беспокоиться о сомнительных изменениях и новых функциях, ломающих ОС», — подытожили специалисты.

В апреле Microsoft начала напоминать пользователям Windows 10 21H2 о прекращении поддержки системы 13 июня. Специалисты корпорации предложили потребителям перейти на Windows 11.