Поддержка популярной версии Windows будет прекращена

Neowin: Microsoft напомнила о прекращении поддержки Windows 10 21H2 13 июня

Компания Microsoft начала уведомлять пользователей Windows 10 о приближающихся сроках окончания поддержки ОС. Об этом сообщает издание Neowin.

На сайте корпорации появилось напоминание о том, что поддержка Windows 10 21H2 прекратится 13 июня 2023 года. Речь идет о версии Windows 10 Home, Pro, а также модификаций для образовательных учреждений и корпоративных клиентов. В июне Microsoft выпустит последнее обновление для популярной версии операционной системы.

«После этой даты устройства с этой версией больше не будут получать ежемесячные обновления безопасности и предварительные обновления, содержащие средства защиты от последних угроз безопасности», — отметили представители компании. В связи с этим Microsoft призвала пользователей устаревшей ОС перейти на Windows 11.

Обновление 21H2 вышло 16 ноября 2021 года. Релиз первой версии Windows 10 состоялся 29 июля 2015 года. 31 января 2023 года Microsoft прекратила продажу лицензий Windows 10 на своем сайте.

В начале марта аналитики агентства Statcounter заявили, что пользователи устаревших операционных систем неохотно переходят на Windows 11. По данным фирмы, доля Windows 10 на рынке составляет 73,25 процента, Windows 11 — 19,13 процента.