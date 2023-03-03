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15:33, 3 марта 2023Наука и техника

Пользователи старых ОС проигнорировали Windows 11

Statcounter: пользователи Windows 7 массово перешли на Windows 10

Фото: Bibhash Banerjee / Unsplash

Пользователи устаревших операционных систем неохотно переходят на Windows 11. Об этом сообщает издание Neowin.

Журналисты медиа сослались на февральский отчет Statcounter, согласно которому доля устаревший Windows 7 резко снизилась — за месяц она упала с 9,55 до 5,39 процента. Также было зафиксировано снижение доли Windows 8.1 — с 2,28 до 1,15 процента. Снижение связали с прекращением поддержки операционной системы.

Аналитики подчеркнули, что пользователи старых ОС массово перешли на Windows 10, фактически проигнорировав актуальную Windows 11. Так, за месяц доля выпущенной в 2015 году операционной системы увеличилась на 4,39 процента, достигнув 73,25 процента. Доля Windows 11 выросла всего на 1 процент — таким образом, к концу февраля она увеличилась до 19,13 процента.

«Люди склонны оставаться с любимой ОС даже после истечения срока ее безопасности, и если когда-либо и было тому подтверждение, так это Windows XP», — отметили авторы издания. Журналисты напомнили, что спустя 15 лет после выхода XP доля операционной системы составляла больше 10 процентов. Небольшой интерес к Windows 11 специалисты объяснили завышенными системными требованиями ОС.

31 января Microsoft перестала продавать лицензии Windows 10. При этом операционная система продолжит получать обновления до 14 октября 2025 года.

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Андрей Ставицкий
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