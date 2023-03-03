Пользователи старых ОС проигнорировали Windows 11

Statcounter: пользователи Windows 7 массово перешли на Windows 10

Пользователи устаревших операционных систем неохотно переходят на Windows 11. Об этом сообщает издание Neowin.

Журналисты медиа сослались на февральский отчет Statcounter, согласно которому доля устаревший Windows 7 резко снизилась — за месяц она упала с 9,55 до 5,39 процента. Также было зафиксировано снижение доли Windows 8.1 — с 2,28 до 1,15 процента. Снижение связали с прекращением поддержки операционной системы.

Аналитики подчеркнули, что пользователи старых ОС массово перешли на Windows 10, фактически проигнорировав актуальную Windows 11. Так, за месяц доля выпущенной в 2015 году операционной системы увеличилась на 4,39 процента, достигнув 73,25 процента. Доля Windows 11 выросла всего на 1 процент — таким образом, к концу февраля она увеличилась до 19,13 процента.

«Люди склонны оставаться с любимой ОС даже после истечения срока ее безопасности, и если когда-либо и было тому подтверждение, так это Windows XP», — отметили авторы издания. Журналисты напомнили, что спустя 15 лет после выхода XP доля операционной системы составляла больше 10 процентов. Небольшой интерес к Windows 11 специалисты объяснили завышенными системными требованиями ОС.

31 января Microsoft перестала продавать лицензии Windows 10. При этом операционная система продолжит получать обновления до 14 октября 2025 года.