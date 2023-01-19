Microsoft прекратит продажу Windows 10

Microsoft 31 января перестанет продавать лицензии Windows 10

Microsoft назвала дату окончания продаж устаревшей Windows. Об этом сообщает издание PCWorld.

Журналисты тематического медиа обратили внимание на обновление страниц на сайте Microsoft, посвященных Windows 10 Home, Pro и Workstation. Согласно уведомлению, американская корпорация прекратит продавать лицензию на популярную ОС 31 января.

Несмотря на то, что компания перестанет распространять платные лицензии на Windows 10, операционная система продолжит получать обновления в течение определенного периода времени. «Windows 10 по-прежнему будет поддерживаться обновлениями безопасности, которые помогут защитить ваш компьютер от вирусов, шпионских программ и других вредоносных программ до 14 октября 2025 года», — подчеркнули в компании.

Специалисты издания отметили, что подобный шаг Microsoft означает, что в компании не хотят, чтобы потребители пользовались устаревшей ОС. «Естественно, Microsoft будет рекомендовать вам покупать лицензии Windows 11», — заявили авторы. При этом платные лицензии на Windows 10 будут доступны для покупки на различных торговых площадках.

Первая версия Windows 10 вышла 29 июля 2015 года. 5 октября 2021 года Microsoft выпустила Windows 11.

В ноябре специалисты агентства Statcounter заявили, что актуальной операционной системой от Microsoft пользуются 15,44 процента владельцев ПК. При этом доля устаревшей Windows 10 составляет 71,29 процента.