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06:38, 2 ноября 2022Наука и техника

Названа доля пользователей Windows 11

Statcounter: на Windows 11 перешли 15 процентов пользователей ОС от Microsoft

Фото: Thomas Peter / Reuters

Специалисты агентства Statcounter назвали долю пользователей актуальной операционной системы от Microsoft. Об этом сообщает издание Neowin.

По данным фирмы, на Windows 11 перешли 15,44 процента пользователей ОС от Microsoft — новая операционная система оказалась на втором месте по популярности. Windows 11 обогнала Windows 7 и Windows 8, которые получили долю 9,61 и 2,45 процентов соответственно. Доля актуальной системы за месяц выросла на 1,83 процента.

Самой популярной ОС от Microsoft осталась Windows 10, которая имеет долю 71,29 процента. Расположившиеся в конце рейтинга Windows 8 и XP получили долю 0,69 и 0,39 процента.

Также в Statcounter отметили, что на российском рынке Windows 11 заняла третье место по популярности с долей 6,47 процентов. На первой позиции оказалась Windows 10 — 65,96 процентов, на второй разместилась Windows 7 — 19,69 процентов.

Журналисты Neowin отметили, что данные статистикы Statcounter отличается от отчета агентства AdDuplex, согласно которому доля Windows 11 в середине осени среди всех остальных ОС от Microsoft составила 23 процента. «Разница между двумя выводами обсуловлена разными методами сбора данных», — объяснили феномен авторы издания.

В конце сентября Microsoft ограничила возможность обновиться до новой версии Windows 11 22H2 жителям России. Однако пользователи смогут скачать апдейт, если воспользуются VPN-сервисом.

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Андрей Ставицкий
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