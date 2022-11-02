Названа доля пользователей Windows 11

Statcounter: на Windows 11 перешли 15 процентов пользователей ОС от Microsoft

Специалисты агентства Statcounter назвали долю пользователей актуальной операционной системы от Microsoft. Об этом сообщает издание Neowin.

По данным фирмы, на Windows 11 перешли 15,44 процента пользователей ОС от Microsoft — новая операционная система оказалась на втором месте по популярности. Windows 11 обогнала Windows 7 и Windows 8, которые получили долю 9,61 и 2,45 процентов соответственно. Доля актуальной системы за месяц выросла на 1,83 процента.

Самой популярной ОС от Microsoft осталась Windows 10, которая имеет долю 71,29 процента. Расположившиеся в конце рейтинга Windows 8 и XP получили долю 0,69 и 0,39 процента.

Также в Statcounter отметили, что на российском рынке Windows 11 заняла третье место по популярности с долей 6,47 процентов. На первой позиции оказалась Windows 10 — 65,96 процентов, на второй разместилась Windows 7 — 19,69 процентов.

Журналисты Neowin отметили, что данные статистикы Statcounter отличается от отчета агентства AdDuplex, согласно которому доля Windows 11 в середине осени среди всех остальных ОС от Microsoft составила 23 процента. «Разница между двумя выводами обсуловлена разными методами сбора данных», — объяснили феномен авторы издания.

В конце сентября Microsoft ограничила возможность обновиться до новой версии Windows 11 22H2 жителям России. Однако пользователи смогут скачать апдейт, если воспользуются VPN-сервисом.