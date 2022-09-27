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Россиянам запретили обновлять Windows 11

«Известия»: Microsoft ограничила скачивание последнего обновления Windows 11 в России

Фото: Unsplash

Microsoft ограничила возможность обновиться до новой версии Windows 11 жителям России. Об этом сообщают «Известия».

Как рассказали изданию IT-специалисты, с компьютеров российских пользователей установить обновление 22H2 невозможно. По словам экспертов, Windows 11 просто «не видит» доступного в сети апдейта. Однако пользователи могут обойти запрет, если воспользуются VPN-сервисом или скачают обновление из альтернативных источников.

Первое масштабное обновление для Windows 11 вышло в конце сентября. Журналисты отметили, что сообщение о появлении апдейта должно появиться в настройках ОС, однако при выходе в сеть с российским IP данное уведомление не появляется. «При этом небольшие обновления безопасности для пользователей из России доступны», — отметил IT-эксперт Дмитрий Бевза.

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По словам специалистов, обновить систему можно, если воспользоваться VPN-сервисом и настроить американский или европейский IP-адрес. В этом случае обновление должно прийти через определенное время. Также можно получить апдейт иным способом. «Пользователи могут скачать образ операционной системы Microsoft не только с официального сайта, но и из других источников», — заявил главный редактор Ferra.ru Евгений Харитонов.

В конце июня стало известно, что Microsoft запретила скачивать Windows 10 и 11, образы этих операционных систем, а также программу Media Creation Tool с официального сайта на территории России. Специалисты связали это с антироссийскими санкциями, которые еще в начале марта поддержала американская корпорация.

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Андрей Ставицкий
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