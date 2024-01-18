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19:27, 18 января 2024Экономика

Китаю предрекли новые ограничения в рамках «войны чипов»

Автор книги «Война чипов» Миллер: Китай ожидают новые ограничения от США

Фото: IM Imagery / Shutterstock / Fotodom

Китай в ближайшее время ожидают новые ограничения в сфере технологий со стороны США и Нидерландов. Об этом со ссылкой на прогнозы аналитиков пишет CNBC.

Нидерланды уже запретили своему ведущему производителю полупроводникового оборудования ASML поставлять некоторые из своих систем для выпуска современных чипов в КНР. Ранее контроль над экспортом полупроводниковых технологий в Китай ужесточили США. Вашингтон обеспокоен тем, что Пекин может использовать передовые чипы для развития искусственного интеллекта и военных технологий.

Автор книги «Война чипов» Крис Миллер предрек ужесточение ограничений для Китая как в отношении оборудования для производства микросхем, так и в отношении передовых полупроводников. «Правительство США дало понять, что они планируют ввести новые меры экспортного контроля, которые регулярно закрывают лазейки», — сказал он.

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«Я не удивлюсь, если появятся новые [ограничения], мы все еще находимся в середине этого противостояния», — добавил вице-председатель и старший научный сотрудник TechInsights Дэн Хатчесон. Он отметил, что в США многие представители власти опасаются наращивания военной мощи Китая.

Ранее председатель Госсовета КНР Ли Цян выступил против использования технологических инноваций в качестве инструмента ограничения других стран. По его словам, результаты достижений науки и техники должны приносить человечеству пользу, а не становиться средством политики сдерживания других государств. Глава Госсовета отметил, что для сохранения здоровой конкуренции в мире сотрудничество в сфере передовых технологий необходимо расширять, не упомянув при этом ни одной конкретной страны.

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