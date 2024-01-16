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20:00, 16 января 2024Экономика

Китай выступил против использования инноваций в качестве инструмента сдерживания

Премьер КНР выступил против политики сдерживания за счет технологий и инноваций
СюжетВсемирный экономический форум в Давосе

Фото: Hannes P Albert / Globallookpress.com

Премьер Госсовета Китая Ли Цян выступил простив использования технологических инноваций в качестве инструмента ограничения других стран. Об этом он заявил в ходе своего выступления на Всемирном экономическом форуме в Давосе, его слова приводит CNBC.

По его словам, результаты достижений науки и техники должны приносить человечеству пользу, а не становиться средством политики сдерживания других государств. Ли Цян сказал, что для сохранения здоровой конкуренции в мире сотрудничество в сфере передовых технологий необходимо расширять.

Премьер КНР не упомянул ни одной конкретной страны. Однако уже долгое время продолжается противостояние Пекина и Вашингтона, в рамках которого США запрещают Китаю покупать и использовать многие американские технологии.

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В октябре 2022 года власти Соединенных Штатов ввели ограничения на поставки высокотехнологичных чипов и оборудования для их производства в КНР. США тогда объяснили подобную меру необходимостью защиты национальных интересов и безопасности.

В ответ власти Китая лишили одного из крупнейших производителей чипов из США Micron Technology возможности продавать свои товары местным операторам критической инфраструктуры, а с 1 августа ограничили экспорт двух важных редкоземельных металлов — галлия и германия, которые используются в том числе для производства чипов. КНР — единственный в мире обладатель полного цикла их производства, и по разным оценкам контролирует от 60 до 85 процентов мирового рынка.

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