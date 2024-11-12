Интернет и СМИ
ВсеИнтернетКиберпреступностьCoцсетиМемыРекламаПрессаТВ и радиоФактчекинг
15:39, 12 ноября 2024Интернет и СМИ

Россиян предупредили о крадущих аккаунты в WhatsApp и Telegram мошенниках

Мошенники крадут аккаунты в WhatsApp и Telegram с помощью поддельных сайтов
Мария Большакова
Мария Большакова (редактор отдела «Интернет и СМИ»)

Фото: Fernando Gutierrez-Juarez / dpa / Globallookpress.com

Россиян предупредили о мошенниках, крадущих аккаунты в популярных мессенджерах WhatsApp и Telegram с помощью поддельных сайтов. Об этом рассказала компания F.A.C.C.T. в Telegram.

Сообщается, что злоумышленники создают поддельный сайт, интерфейс которого напоминает популярные мессенджеры. Чтобы пользователи перешли на фейковый ресурс, мошенники используют приманки: предлагают вывести средства из игры Hamster Kombat, воспользоваться приложением с нейросетью «Раздень подругу» или обещают денежные призы, доступ в бесплатный канал.

В результате жертва думает, что зашла в WhatsApp или Telegram, и вводит данные своей учетной записи. После этого мошенники получают доступ к аккаунту пользователя. В F.A.C.C.T. добавили, что злоумышленники продают украденные профили, например, через Telegram-боты. «Средняя стоимость продажи — 150 рублей. Цена украденного аккаунта зависит от того, есть ли подписка на Premium, полномочия админа или владельца канала, количество диалогов», — рассказали в компании.

Ранее россиян предупредили о схеме мошенничества с подарочными картами. Отмечалось, что для этого злоумышленники используют поддельные Telegram-боты.

Что думаешь? Оцени!
      Обсудить
      Последние новости

      На Украине показали видео подрыва дамбы Кураховского водохранилища. Что известно?

      В российском регионе вырыли траншею и обнаружили редкую находку

      Названа победительница одного из главных конкурсов красоты в мире

      Звезда российской эстрады захотела выйти замуж спустя 22 года после развода

      Володин призвал депутатов вносить поменьше провоцирующих тревогу инициатив

      Пикантный тренд из 1990-х вновь вернулся в моду

      Мишустин заявил о превосходящем показатели Запада росте ВВП России

      В Абхазии пообещали отпустить задержанных оппозиционеров

      Россиян предупредили о крадущих аккаунты в WhatsApp и Telegram мошенниках

      Власти прокомментировали появление фото насильника на стенде с портретами героев СВО

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru, условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше