Россиян предупредили о крадущих аккаунты в WhatsApp и Telegram мошенниках

Мошенники крадут аккаунты в WhatsApp и Telegram с помощью поддельных сайтов

Россиян предупредили о мошенниках, крадущих аккаунты в популярных мессенджерах WhatsApp и Telegram с помощью поддельных сайтов. Об этом рассказала компания F.A.C.C.T. в Telegram.

Сообщается, что злоумышленники создают поддельный сайт, интерфейс которого напоминает популярные мессенджеры. Чтобы пользователи перешли на фейковый ресурс, мошенники используют приманки: предлагают вывести средства из игры Hamster Kombat, воспользоваться приложением с нейросетью «Раздень подругу» или обещают денежные призы, доступ в бесплатный канал.

В результате жертва думает, что зашла в WhatsApp или Telegram, и вводит данные своей учетной записи. После этого мошенники получают доступ к аккаунту пользователя. В F.A.C.C.T. добавили, что злоумышленники продают украденные профили, например, через Telegram-боты. «Средняя стоимость продажи — 150 рублей. Цена украденного аккаунта зависит от того, есть ли подписка на Premium, полномочия админа или владельца канала, количество диалогов», — рассказали в компании.

Ранее россиян предупредили о схеме мошенничества с подарочными картами. Отмечалось, что для этого злоумышленники используют поддельные Telegram-боты.