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10:28, 12 ноября 2024Интернет и СМИ

Россиян предупредили о новой схеме мошенников с подарочными картами

F.A.C.C.T.: мошенники распространяют Telegram-боты с подарочными картами
Олег Давыдов
Олег Давыдов (Редактор отдела «Интернет и СМИ»)

Фото: Дмитрий Ермаков / «Лента.ру»

Ведущий аналитик департамента Digital Risk Protection компании F.A.C.C.T. Евгений Егоров предупредил россиян о новой схеме мошенников с подарочными картами. Его комментарий передают «Известия».

Специалист рассказал, что в рамках схемы аферисты распространяют в сети поддельные Telegram-боты. В подобных ботах, по его словам, предлагается купить карты номиналом пять тысяч рублей, которые якобы можно потратить в различных онлайн-магазинах, причем приобрести их предлагают со скидкой 50 процентов — всего за 2,5 тысячи рублей.

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Как отметил эксперт, мошенники также предлагают жертвам приобрести карты других номиналов с выгодными скидками, которые в действительности приводят на фишинговые ресурсы как пользователей Apple, так и обладателей устройств на базе Android. Последних, по его словам, аферисты призывают для получения подарочной карты установить специальное приложение.

«Это приложение содержит вредоносное программное обеспечение, оно помогает злоумышленникам при помощи перехвата SMS и push-уведомлений похищать все деньги жертвы с ее банковской карты», — заключил Егоров.

Ранее в Госдуме предупредили россиян об участившихся мошенничествах в период распродаж. Как рассказал депутат Антон Немкин, одной из популярных схем обмана является создание поддельных интернет-магазинов.

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