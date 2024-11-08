Россиян предупредили об участившихся мошенничествах в период распродаж

Депутат Немкин: аферисты создают поддельные интернет-магазины в период распродаж

Член комитета Госдумы по информационной политике Антон Немкин предупредил россиян об участившихся мошенничествах в период распродаж. Его слова приводит РИА Новости.

Депутат заявил, что в период распродаж мошенники активно используют различные схемы, чтобы обмануть пользователей, которые в погоне за выгодными покупками теряют бдительность в сети. «Одной из популярных схем является создание поддельных интернет-магазинов и фальшивых акций», — подчеркнул политик.

По словам Немкина, аферисты запускают сайты, копирующие дизайн известных брендов и заманивающие пользователей очень низкими ценами. Россияне в страхе упустить выгодное предложение оставляют данные банковских карт и совершают оплату, но товар не приходит к ним, а сайт вскоре исчезает, объяснил парламентарий. «Важно также помнить об уловках с фальшивыми скидочными купонами, когда мошенники отправляют ссылки на якобы уникальные коды, требуя за активацию символическую предоплату или указание личных данных», — добавил политик.

Кроме того, как указал депутат, актуальным остается фишинг через соцсети, мессенджеры и почтовые письма. Он объяснил, что злоумышленники рассылают сообщения с предложениями о больших скидках и акциях, которые требуют перехода по ссылке. При выполнении этого условия, уточнил парламентарий, пользователи попадают на поддельные страницы, где их просят ввести данные для входа на популярные торговые платформы или данные банковской карты. Полученную информацию аферисты затем используют для кражи средств или взлома аккаунтов.

Депутат призвал россиян внимательно проверять сайты, сравнивать цены и не переходить по подозрительным ссылкам из непроверенных источников.

Ранее Немкин сообщил, что мошенники придумали новую схему обмана пользователей Telegram. Злоумышленники под видом сотрудников техподдержки присылают жертве сообщение, в котором говорится, что от лица пользователя была подана заявка на удаление аккаунта.