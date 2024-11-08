Интернет и СМИ
ВсеИнтернетКиберпреступностьCoцсетиМемыРекламаПрессаТВ и радиоФактчекинг
10:09, 8 ноября 2024Интернет и СМИ

Россиян предупредили об участившихся мошенничествах в период распродаж

Депутат Немкин: аферисты создают поддельные интернет-магазины в период распродаж
Олег Давыдов
Олег Давыдов (Редактор отдела «Интернет и СМИ»)

Фото: Petrov Sergey / News.ru / Globallookpress.com

Член комитета Госдумы по информационной политике Антон Немкин предупредил россиян об участившихся мошенничествах в период распродаж. Его слова приводит РИА Новости.

Депутат заявил, что в период распродаж мошенники активно используют различные схемы, чтобы обмануть пользователей, которые в погоне за выгодными покупками теряют бдительность в сети. «Одной из популярных схем является создание поддельных интернет-магазинов и фальшивых акций», — подчеркнул политик.

Материалы по теме:
Персональные данные — новая нефть. За ними охотятся киберпреступники. Можно ли от них защититься?
Персональные данные — новая нефть.За ними охотятся киберпреступники. Можно ли от них защититься?
Реклама
20 декабря 2023
Любого россиянина можно пробить в интернете за 100 рублей. Как это устроено и можно ли защитить себя?
Любого россиянина можно пробить в интернете за 100 рублей.Как это устроено и можно ли защитить себя?
14 декабря 2023

По словам Немкина, аферисты запускают сайты, копирующие дизайн известных брендов и заманивающие пользователей очень низкими ценами. Россияне в страхе упустить выгодное предложение оставляют данные банковских карт и совершают оплату, но товар не приходит к ним, а сайт вскоре исчезает, объяснил парламентарий. «Важно также помнить об уловках с фальшивыми скидочными купонами, когда мошенники отправляют ссылки на якобы уникальные коды, требуя за активацию символическую предоплату или указание личных данных», — добавил политик.

Кроме того, как указал депутат, актуальным остается фишинг через соцсети, мессенджеры и почтовые письма. Он объяснил, что злоумышленники рассылают сообщения с предложениями о больших скидках и акциях, которые требуют перехода по ссылке. При выполнении этого условия, уточнил парламентарий, пользователи попадают на поддельные страницы, где их просят ввести данные для входа на популярные торговые платформы или данные банковской карты. Полученную информацию аферисты затем используют для кражи средств или взлома аккаунтов.

Депутат призвал россиян внимательно проверять сайты, сравнивать цены и не переходить по подозрительным ссылкам из непроверенных источников.

Ранее Немкин сообщил, что мошенники придумали новую схему обмана пользователей Telegram. Злоумышленники под видом сотрудников техподдержки присылают жертве сообщение, в котором говорится, что от лица пользователя была подана заявка на удаление аккаунта.

Их время пришло!
Что думаешь? Оцени!
      Обсудить
      Последние новости

      В Германии недовольны хаосом в Берлине в день приезда Зеленского. Там требуют посчитать убытки от визита

      Захарова предложила ЕС передать Киеву собственность Зеленского вместо активов России

      Рецессию в России назвали неизбежной при высоких ставках

      Владелец клуба Дзюбы оценил шансы форварда оказаться в сборной России при Карпине

      Женщина забыла о купленном лотерейном билете и едва не потеряла миллион долларов

      Россиянина приговорили к 13 годам за перевод денег украинской армии

      В Госдуме предложили помочь фотосессиями потерявшим дома в Курской области людям

      Назван уровень доверия россиян Путину

      49-летняя Яна Рудковская вышла в свет в прозрачном платье

      Выложивший фото с перевернутым флагом России вице-губернатор объяснился

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru, условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше