Россиян предупредили о новой схеме мошенничества с Telegram

Депутат Немкин заявил, что мошенники угрожают удалением аккаунта в Telegram

Россиян предупредили о мошенниках, угрожающих удалением аккаунта в Telegram. О новой схеме злоумышленников предупредил депутат Госдумы Антон Немкин в беседе с порталом Hi-Tech.

Сообщается, что пользователь получает сообщение якобы от сотрудников технической поддержки. В нем они сообщают, что от лица пользователям была подана заявка на удаление аккаунта.

Чтобы отменить это решение, жертве предлагают перейти на сайт и пройти авторизацию. Ресурс, на котором человек вводит свои данные, оказывается поддельным. «Когда жертва вводит свой номер, на телефон поступает СМС с одноразовым кодом. Его сразу же видят скамеры, удаляют переписку и блокируют обманутого», — раскрыли схему обмана в пресс-службе депутата.

Немкин напомнил россиянам, что настоящие специалисты технической поддержки никогда не просят называть одноразовые коды и переходить на сторонние ресурсы. Также он подчеркнул, что в Telegram невозможно подать заявку на удаление аккаунта.

Ранее две категории россиян предупредили об атаках мошенников. По данным Минобрнауки, их совершают в отношении преподавателей и студентов.