Две категории россиян предупредили об атаках мошенников

Минобрнауки предупредило российских педагогов и студентов об атаках мошенников

На две категории россиян — студентов и педагогов вузов — продолжаются атаки мошенников. Об этом предупредили в Минобрнауки России, сообщение опубликовано в Telegram-канале ведомства.

Как сообщили в Минобрнауки, для атаки на преподавателей и учащихся мошенники используют несколько схем: присылают вредоносные ссылки, представляются сотрудниками банков и даже шантажируют жертв.

«Обладая набором персональных данных, [мошенники] давят на жертву от имени ректора, представителя ФСБ или МВД», — отметили в ведомстве. Для того, чтобы не стать жертвой, Минобрануки призвал педагогов и студентов не предпринимать срочных действий.

«Незамедлительно завершите беседу (...) Проинформируйте своего непосредственного руководителя или преподавателя о случившемся (...) Проверьте личность контакта», — дали рекомендации студентам и преподавателям.

Ранее специалисты компании In2security предупредили россиян о мошенничестве от лица популярного блогера Андрея Бурима, известного как Mellstroy.