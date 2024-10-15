Россиян предупредили о мошенничестве от лица популярного треш-стримера

Компания In2security предупредила о мошенничестве от лица Mellstroy

Специалисты компании In2security предупредили россиян о мошенничестве от лица популярного блогера Андрея Бурима, известного как Mellstroy. Комментарий экспертов доступен в Telegram.

«Тематика Mellstroy не дает покоя мошенникам. Снова фиксируем эпидемию сайтов с коробочками, действующими от имени популярного треш-стримера», — рассказали специалисты.

В In2security показали пример мошеннической схемы: аферисты предлагают потенциальным жертвам поучаствовать в фальшивом розыгрыше, для получения денежного приза они призывают нажать на изображение одной из 12 коробок. Однако для участия в конкурсе нужно указать личные данные на поддельном сайте.

«Удивительно, что схема с коробочками работает уже более пяти лет практически без изменений. Меняется лишь целевая аудитория, на которую ориентированы такие сайты», — заключили в компании.

В начале октября специалисты In2security предупредили россиян о другом способе мошенничества. В компании рассказали, что злоумышленники стали использовать замаскированные под ЦБ или МВД фишинговые сайты.