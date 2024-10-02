Россиян предупредили о новом способе мошенничества

In2security: мошенники стали использовать замаскированные под ЦБ или МВД сайты

Специалисты компании In2security предупредили россиян о новом способе мошенничества. Пост, в котором эксперты рассказали, что злоумышленники стали использовать замаскированные под ЦБ или МВД фишинговые сайты, доступен в Telegram.

«Телефонные мошенники, которые представляются сотрудниками ЦБ или МВД, нередко используют вспомогательные сайты, на которых можно убедиться в том, что вам звонит настоящий представитель органов государственной власти, и проверить номер его удостоверения», — заявили в компании.

Эксперты объяснили, что злоумышленники маскируют фишинговые ресурсы под подобные сайты для проверки данных сотрудников ведомств. На таких сайтах мошенники выдают жертвам подтверждение того, что звонящему сотруднику госорганов якобы можно доверять и переводить по его рекомендации деньги на «безопасный» счет.

Ранее в МВД россиянам назвали правила, которым нужно следовать, чтобы безопасно совершать покупки в интернете. В частности, специалисты рекомендовали завести отдельную банковскую карту для оплаты онлайн-покупок.