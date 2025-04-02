Центробанк усилит контроль за мошенниками

Российский Центробанк хочет усилить контроль за мошенниками второго уровня

Российский Центробанк хочет усилить контроль за мошенниками второго уровня, пишет РБК.

Как рассказал директор департамента информационной безопасности ЦБ Вадим Уваров, речь идет о борьбе с «дропами» второго уровня. Так называют более высокопоставленных мошенников, на чьи карты выводятся деньги, полученные от жертв. «Эту тему мы отработали в канале СБП, такую же историю сейчас посмотрим по картам, чтобы дропам «второго уровня» жилось не очень хорошо и приятно», — рассказал Уваров.

По подсчетам ЦБ, по итогам 2024 года финансовые злоумышленники украли у граждан в общей сложности 27,5 миллиарда рублей. Это превысило на 74 процента показатель за 2023 год.

Ранее в Минцифры предложили создать в России специальную базу, в которую можно будет заносить доверчивых граждан, попавшихся на уловки финансовых злоумышленников. Оказавшиеся в этом списке россияне не смогут сразу осуществлять банковские операции, например брать кредиты или проводить денежные переводы. Подобная мера, по мнению авторов инициативы, поможет защитить граждан от мошенников.