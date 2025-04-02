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18:37, 2 апреля 2025Экономика

Центробанк усилит контроль за мошенниками

Российский Центробанк хочет усилить контроль за мошенниками второго уровня
Платон Щукин
Платон Щукин (Редактор отдела «Экономика»)

Фото: Shatokhina Natalya / News.ru / Globallookpress.com

Российский Центробанк хочет усилить контроль за мошенниками второго уровня, пишет РБК.

Как рассказал директор департамента информационной безопасности ЦБ Вадим Уваров, речь идет о борьбе с «дропами» второго уровня. Так называют более высокопоставленных мошенников, на чьи карты выводятся деньги, полученные от жертв. «Эту тему мы отработали в канале СБП, такую же историю сейчас посмотрим по картам, чтобы дропам «второго уровня» жилось не очень хорошо и приятно», — рассказал Уваров.

По подсчетам ЦБ, по итогам 2024 года финансовые злоумышленники украли у граждан в общей сложности 27,5 миллиарда рублей. Это превысило на 74 процента показатель за 2023 год.

Ранее в Минцифры предложили создать в России специальную базу, в которую можно будет заносить доверчивых граждан, попавшихся на уловки финансовых злоумышленников. Оказавшиеся в этом списке россияне не смогут сразу осуществлять банковские операции, например брать кредиты или проводить денежные переводы. Подобная мера, по мнению авторов инициативы, поможет защитить граждан от мошенников.

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