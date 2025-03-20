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09:39, 20 марта 2025Экономика

В России нашли новый способ борьбы с мошенниками

«Известия»: Минцифры предложило создать базу доверчивых россиян
Анатолий Акулов (редактор)

Фото: Uli Deck / dpa / Globallookpress.com

Представители Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций (Минцифры) выступили главными авторами новой инициативы по борьбе с финансовыми мошенниками. Об этом сообщает газета «Известия» со ссылкой на стенограмму заседания Госдумы.

В ведомстве предложили создать в России специальную базу, в которую можно будет заносить доверчивых граждан, попавшихся на уловки финансовых злоумышленников. Оказавшиеся в этом списке россияне не смогут сразу осуществлять банковские операции, например брать кредиты или проводить денежные переводы. Подобная мера, по мнению авторов инициативы, поможет защитить граждан от мошенников.

Для осуществления вышеуказанных операций гражданам, попавшим в подобную базу, придется сначала подтвердить, насколько это добросовестный запрос. Только после этого финансовые организации смогут провести запрашиваемую операцию. Инициативу Минцифры поддержал глава комитета ГД по финансовым рынкам Анатолий Аксаков. По его словам, россияне зачастую сами помогают злоумышленникам украсть их средства. «Это происходит в десять раз чаще, чем с помощью украденной информации», — резюмировал он.

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Правительственный документ, включающий основные положения новой нормы по борьбе с мошенниками, как отмечается, уже прошел первое согласование в Госдуме. До окончательного одобрения осталось еще два чтения. Аксаков отметил, что новая инициатива поможет охладить излишнюю доверчивость граждан, которые в силу особенностей своего характера продолжают переводить средства третьим лицам под влиянием мошенников.

Ранее в ЦБ сообщили, что с 1 октября 2025 года крупные российские банки будут обязаны добавить в свои мобильные приложения специальный функционал, который позволит клиентам оперативно заявлять о мошенническом переводе. Речь идет о специальной кнопке, которая позволит гражданам защититься от финансовых злоумышленников. Россияне также смогут ответить в мобильном приложении на вопрос кредитной организации, совершали ли они операцию, по которой банк получил запрос.

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