Экономика
ВсеГосэкономикаБизнесРынкиКапиталСоциальная сфераНедвижимостьГородская средаКлимат и экологияДеловой климат
13:27, 18 марта 2025Экономика

Россиянам предоставят специальную кнопку для борьбы с мошенниками

Мобильные приложения российских банков дополнят кнопкой для борьбы с мошенниками
Дмитрий Воронин

Фото: Дмитрий Ермаков / «Лента.ру»

Крупные российские банки, в том числе на рынке платежных услуг, с 1 октября будут обязаны добавить в свои мобильные приложения специальный функционал, который позволит клиентам оперативно заявлять о мошенническом переводе. О том, что гражданам предоставят такую специальную кнопку, сообщает ЦБ.

Согласно новым правилам регулятора, пострадавшие от незаконных действий также смогут получить от банка электронную справку об операциях для обращения в полицию, что упростит процедуру подачи заявления в правоохранительные органы, говорится в сообщении.

Еще граждане смогут ответить в мобильном приложении на вопрос кредитной организации, совершали ли они операцию, по которой банк получил запрос.

Ранее глава Центробанка Эльвира Набиуллина заявила, что уровень отражения крупными российскими банками мошеннических атак на россиян в настоящее время превышает отметку 99 процентов. В то же время, по ее словам, ряд небольших и средних по объемам капитализации российских банков не поспевают в этой сфере за своими более крупными конкурентами. В результате в 2024 году злоумышленники украли у россиян в общей сложности 27,5 миллиарда рублей, что на 74 процентов больше, чем в 2023-м.

    Обсудить
    Последние новости

    Раскрыто главное условие Путина для прекращения огня на Украине

    В США назвали капитуляцию Украины целью Трампа

    В Киеве объяснили цель отправки ВСУ за рубеж

    В Кремле пообещали проинформировать об итогах разговора Путина и Трампа

    Симоньян назвала Такера Карлсона самым бесстрашным человеком

    В США узнали о еще одной теме телефонного разговора Путина и Трампа

    Госдума сократила число регионов с особым порядком сдачи ГИА-9

    Депутаты Европарламента испугались собственной столовой

    Обзоры смартфона Google появились до анонса устройства

    Кошка выжила в пожаре и воссоединилась с хозяйкой спустя два месяца

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
    Как это работает?
    Читайте
    Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
    Оценивайте
    Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
    Получайте бонусы
    Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%

    Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru, условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID

    Узнать больше