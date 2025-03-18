Россиянам предоставят специальную кнопку для борьбы с мошенниками

Мобильные приложения российских банков дополнят кнопкой для борьбы с мошенниками

Крупные российские банки, в том числе на рынке платежных услуг, с 1 октября будут обязаны добавить в свои мобильные приложения специальный функционал, который позволит клиентам оперативно заявлять о мошенническом переводе. О том, что гражданам предоставят такую специальную кнопку, сообщает ЦБ.

Согласно новым правилам регулятора, пострадавшие от незаконных действий также смогут получить от банка электронную справку об операциях для обращения в полицию, что упростит процедуру подачи заявления в правоохранительные органы, говорится в сообщении.

Еще граждане смогут ответить в мобильном приложении на вопрос кредитной организации, совершали ли они операцию, по которой банк получил запрос.

Ранее глава Центробанка Эльвира Набиуллина заявила, что уровень отражения крупными российскими банками мошеннических атак на россиян в настоящее время превышает отметку 99 процентов. В то же время, по ее словам, ряд небольших и средних по объемам капитализации российских банков не поспевают в этой сфере за своими более крупными конкурентами. В результате в 2024 году злоумышленники украли у россиян в общей сложности 27,5 миллиарда рублей, что на 74 процентов больше, чем в 2023-м.