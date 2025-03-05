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17:51, 5 марта 2025Экономика

ЦБ оценил эффективность борьбы банков с мошенниками

Набиуллина: Крупные банки РФ отражают свыше 99 % атак мошенников на россиян
Анатолий Акулов (редактор)

Фото: Дмитрий Ермаков / «Лента.ру»

Уровень отражения крупными российскими банками мошеннических атак на россиян в настоящее время является очень высоким. Такую оценку дала глава Центробанка (ЦБ) РФ Эльвира Набиуллина, ее слова приводит РИА Новости.

Сейчас показатель отражения превышает отметку в 99 процентов, отметила руководитель регулятора. Показывать столь высокий результат им помогают эффективные «антифрод-системы», пояснила Набиуллина.

В то же время ряд небольших и средних по объемам капитализации российских банков не поспевают за своими более крупными конкурентами, добавила она. Одной из главных задач ЦБ в этом плане является оказание помощи отстающим по этому показателю участникам российского финансового рынка. «Наша задача устанавливать планку требований для антимошеннических систем банков <...> помогать тем банкам, которые, что называется, эту планку пока взять не могут», — заключила Набиуллина в ходе выступления на совещании с членами правительства.

Ранее ЦБ сообщил о резком росте объемов хищений денежных средств у россиян. По итогам 2024 года финансовые злоумышленники, по данным регулятора, украли у граждан в общей сложности 27,5 миллиарда рублей. Это превысило на 74 процента показатель за 2023 год. Число же подозрительных денежных переводов, как отметили в Росфинмониторинге, за указанный период выросло в 2,5 раза к уровню 2022-го.

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