Число подозрительных денежных переводов в России взлетело

Росфинмониторинг: Число подозрительных финансовых операций выросло в 2,5 раза

По итогам 2024 года число подозрительных финансовых операций, зафиксированными банками, увеличилось в 2,5 раза в сравнении с показателем за 2022-й. О резком росте сомнительных денежных переводов заявила заместитель главы Росфинмониторинга Галина Бобрышева. Ее слова приводит ТАСС.

К подозрительным действиям она отнесла P2P переводы (от одного человека к другому), транзитные операции (переводы между разными организациями и лицами, которые не имеют экономического обоснования) и обналичивание денежных средств. Рост числа подобного рода операций Бобрышева связала со все более частым вовлечением в них физических лиц. При этом суммарный объем сомнительных операций за отчетный период не изменился, уточнила она.

Ранее в Центробанке (ЦБ) сообщили о резком росте объемов хищений денежных средств у россиян. В 2024 году финансовые злоумышленники, согласно данным регулятора, украли у граждлан в общей сложности 27,5 миллиарда рублей. Достигнутый результат превысил на 74 процента показатель за 2023 год.

За отчетный период российским банкам удалось предотвратить 72,17 миллиона попыток мошенников похитить деньги клиентов. Всего же в 2024 году финансовые организации смогли уберечь 13,5 триллиона рублей. За 12 месяцев ЦБ также инициировал блокировку почти 172 тысяч телефонных номеров злоумышленников.