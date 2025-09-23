Мошенники в России начали притворяться курьерами

ЦБ РФ сообщил, что мошенники переквалифицировались в курьеров маркетплейсов

Мошенники в России «переквалифицировались» в курьеров маркетплейсов, сообщает Центробанк. По данным регулятора, злоумышленники, которые начали притворяться представителями площадок, звонят гражданам и предлагают доставить якобы уже оплаченный товар. Тем, кто говорит, что ничего не покупал, они отвечают, что ошибка невозможна и, скорее всего, кто-то из знакомых оформил заказ в подарок.

Для убедительности лжепредставители онлайн-платформ иногда называют данные получателя, включая фамилию, имя и отчество, а также адрес фактического проживания, и для подтверждения даты и места вручения просят назвать код из СМС или пуш-уведомления, высланный во время разговора, говорится в материалах.

Отмечается, что на самом деле на телефон в этот момент приходит одноразовый пароль от банка, с помощью которого мошенники стремятся войти в интернет-банк и украсть деньги со счета человека. «Настоящие сотрудники маркетплейсов никогда не просят назвать паспортные данные, коды из СМС и данные банковской карты», — подчеркнули в Банке России, призвав в случае начала такого разговора просто класть телефонную трубку.

Ранее ЦБ определил признаки мошеннических операций при снятии наличных в банкоматах, на которые должны будут обращать внимание российские банки. К ним, в частности, отнесли непривычное время суток операции, нетипичную сумму или местонахождение банкомата, запрос на выдачу средств несвойственным клиенту способом (например, не с карты, а по QR-коду), изменение активности телефонных разговоров как минимум за шесть часов до операции, рост количества СМС с новых номеров.