Банк России определил признаки мошеннических операций при снятии наличных в банкоматах

ЦБ назвал признаки мошеннических операций при снятии наличных в банкоматах

ЦБ РФ определил признаки мошеннических операций при снятии наличных в банкоматах, на которые должны будут обращать внимание российские банки. Они перечислены в опубликованном на сайте регулятора приказе об установлении признаков таких операций, проводящихся без добровольного согласия клиента.

К ним в Центробанке, в частности, отнесли такие показатели нехарактерного поведения россиян при снятии денег как непривычное время суток, нетипичная сумма или местонахождение банкомата, запрос на выдачу средств несвойственным клиенту способом (например, не с карты, а по QR-коду); изменение активности телефонных разговоров как минимум за шесть часов до операции, рост количества СМС с новых номеров, в том числе в мессенджерах; снятие денег в течение суток после оформления кредита или займа, увеличение лимита на выдачу наличных; смена номера телефона для авторизации в интернет-банке; получение информации о том, что изменились характеристики телефона, с помощью которого клиент снимает деньги, наличие на его устройстве вредоносных программ; перевод человеком себе более 200 тысяч рублей по СБП со своего счета в другом банке или досрочное закрытие вклада на такую же сумму.

«С 1 сентября банки, которые оформили клиенту платежную карту, обязаны при выдаче наличных через банкоматы проверять, не находится ли человек под воздействием мошенников, а также не совершает ли операцию мошенник за него», — напомнили в ЦБ.

Там уточнили, что в случае, если операция будет соответствовать хотя бы одному из перечисленных критериев, «банк немедленно сообщит об этом клиенту и на 48 часов введет временный лимит на выдачу наличных денег в банкомате — до 50 тысяч рублей в сутки», а снять более крупную сумму в этот период можно будет в отделении банка.

Ранее стало известно, что злоумышленники начали рассылать россиянам поддельные скриншоты из приложений банка, обещая «прибыль от инвестиций» для вывода которой якобы нужен «"встречный перевод средств" получателю (мошенникам!) в размере 49 900 рублей». В МВД в связи с этим напомнили, что банки, платежные системы или брокеры никогда не требуют от своих клиентов осуществлять перевод физлицу, поскольку комиссии платятся сервису, а не человеку.