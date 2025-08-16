Раскрыта новая схема мошенников по обману россиян

УБК МВД России: Мошенники присылают поддельные скриншоты из приложений банка

Мошенники начали отправлять россиянам поддельные скриншоты из приложений банка, в которых обещают якобы «прибыль от инвестиций». Об новой схеме обмана сообщили в управлении по организации борьбы с противоправным использованием информационно-коммуникационных технологий (УБК) МВД России в официальном Telegram-канале.

«Злоумышленники присылают поддельный скриншот якобы из приложения банка. Во всплывающем уведомлении сообщается, что для вывода крупной суммы нужен "встречный перевод средств" получателю (мошенникам!) в размере 49 900 рублей (...). Гражданину обещают огромную прибыль от "инвестиций" или "выигрыша"», — рассказали в ведомстве.

В МВД напомнили, что банки, платежные системы или брокеры никогда не требуют от своих клиентов осуществлять перевод физлицу, поскольку комиссии платятся сервису, а не человеку.

Ранее в МВД сообщили, что мошенничество в сфере инвестиций лидирует среди схем обмана. Известно, что злоумышленники ищут жертв в мессенджерах и тематических группах. После этого они входят в доверие к россиянам и предлагают им опробовать себя в роли «трейдера».