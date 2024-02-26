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12:09, 26 февраля 2024Наука и техника

В зону СВО отправили дроны «Упырь» с тепловизорами

В зону СВО отправили первые партии дронов-камикадзе «Упырь» с тепловизорами

Фото: Донат Сорокин / ТАСС

Первые партии дронов-камикадзе «Упырь» с тепловизионными камерами отправили в зону проведения специальной военной операции (СВО). Об этом представитель предприятия-производителя сообщил ТАСС.

«Из технических новинок на передовую отправлены первые партии "Упыря" с тепловизорами. Постоянно совершенствуем быструю смену частот, которая позволяет обойти купольную защиту РЭБ (радиоэлектронная борьба — прим. «Ленты ру») — это первостепенная задача. В перспективе, и уже не такой далекой, — машинное зрение, чтобы дрон наводился и уже самостоятельно летел до цели», — сказал он.

FPV-дрон (first-person view — «вид от первого лица») «Упырь» впервые применили в зоне СВО в мае 2023 года. Эти аппараты использовали для уничтожения лодок с десантом на Днепре, укреплений и опорных пунктов противника. Дроны применяют на всех направлениях спецоперации.

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В сентябре представитель производителя дронов сообщил, что беспилотники «Упырь» начали применять на донецком направлении спецоперации. В условиях позиционной войны одно подразделение расходует 3-4 дрона в день.

В июле стало известно, что дальность полета FPV-дрона «Упырь» увеличили в два раза благодаря разработке воздушного ретранслятора «Удлинитель».

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      Даниил Иринин
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