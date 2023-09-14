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16:22, 14 сентября 2023Наука и техника

Российский «Упырь» начали применять на донецком направлении СВО

Российский FPV-дрон «Упырь» начали применять на донецком направлении СВО
СюжетСпециальная военная операция на Украине

Фото: Александр Полегенько / ТАСС

Российский FPV-дрон (first-person view — «вид от первого лица») «Упырь», который собирают за счет присылаемых жителями России средств, начали применять на донецком направлении специальной военной операции (СВО) на Украине. Об этом сообщил представитель производителя, передает ТАСС.

По его словам, в условиях позиционной войны одно подразделение расходует 3-4 беспилотника в день. «Мы производим дроны силами двух цехов, довольно тесных — около 30 квадратных метров. Если нам помогут с помещением и хотя бы немного — с финансированием, думаю на тысячу "Упырей" в месяц мы выйдем», — сказал собеседник агентства.

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Представитель производителя отметил, что регулярное применение FPV-дронов заставляет противника отводить военную технику на более далекие позиции. Ранее дрон поставляли в подразделения от Грайворона до Херсона.

В июле стало известно, что дальность полета FPV-дрона «Упырь» увеличили в два раза благодаря разработке воздушного ретранслятора «Удлинитель». Устройство получило функцию автопосадки.

В мае представитель компании, производящей «Упырь», сообщил, что дрон, который неоднократно выполнял задачи по поражению укреплений и живой силы противника, зарекомендовал себя положительно.

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    Даниил Иринин
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