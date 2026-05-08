Перечислены способы быстро убить компьютер

How-To Geek: Неправильные настройки BIOS могут убить компьютер

Специалисты портала How-To Geek перечислили настройки персонального компьютера (ПК), которые опасно менять обычным пользователям. Материал опубликован на сайте издания.

Авторы напомнили, что каждый компьютер на Windows имеет BIOS — низкоуровневое программное обеспечение (ПО), которое работает над операционной системой (ОС). Как правило, с BIOS чаще взаимодействуют опытные пользователи, так как система имеет несколько настроек, которые могут буквально убить ПК.

В первую очередь инженеры рекомендовали пользователям не трогать настройку ручного определения напряжения процессора. С помощью этого параметра можно разогнать чип и добавить устройству производительности, но если установить слишком высокий показатель, то процессор может просто сгореть. По той же причине авторы предостерегли от изменения показателя базовая тактовая частота.

Настройки режима контроллера хранения, отвечающие за взаимодействие материнской платы с накопителями, могут помочь устранить неполадки. Но если ввести данные некорректно, то ПК не включится. Наконец, ошибочное изменение параметров Secure Boot может привести к тому, что Windows перестанет доверять любому ПО на компьютере, «отторгая» программы.

