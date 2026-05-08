Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Наука и техника
ВсеНаукаВ РоссииКосмосОружиеИсторияЗдоровьеБудущееТехникаГаджетыИгрыСофт
18:47, 8 мая 2026Наука и техника

Перечислены способы быстро убить компьютер

How-To Geek: Неправильные настройки BIOS могут убить компьютер
Андрей Ставицкий
Андрей Ставицкий (Редактор отдела «Наука и техника»)

Фото: DC Studio / Shutterstock / Fotodom

Специалисты портала How-To Geek перечислили настройки персонального компьютера (ПК), которые опасно менять обычным пользователям. Материал опубликован на сайте издания.

Авторы напомнили, что каждый компьютер на Windows имеет BIOS — низкоуровневое программное обеспечение (ПО), которое работает над операционной системой (ОС). Как правило, с BIOS чаще взаимодействуют опытные пользователи, так как система имеет несколько настроек, которые могут буквально убить ПК.

В первую очередь инженеры рекомендовали пользователям не трогать настройку ручного определения напряжения процессора. С помощью этого параметра можно разогнать чип и добавить устройству производительности, но если установить слишком высокий показатель, то процессор может просто сгореть. По той же причине авторы предостерегли от изменения показателя базовая тактовая частота.

Настройки режима контроллера хранения, отвечающие за взаимодействие материнской платы с накопителями, могут помочь устранить неполадки. Но если ввести данные некорректно, то ПК не включится. Наконец, ошибочное изменение параметров Secure Boot может привести к тому, что Windows перестанет доверять любому ПО на компьютере, «отторгая» программы.

Ранее специалисты ZDNet заявили, что встроенный в Windows антивирус оказался недостаточно полезным для защиты операционной системы. Они рекомендовали внести в настройки программы несколько изменений.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Зеленский побывал на фронте и сделал новое заявление о перемирии. Чего ждать от Украины?

    Вероятность эпидемии хантавируса оценили

    Россиянам перечислили критичные ошибки в завещании

    Названа цена самой дешевой квартиры в Петербурге

    Падение индекса Мосбиржи объяснили сложным фоном

    Известная российская актриса показала внешность без макияжа

    Иммунолог раскрыл подробности об опасных симптомах хантавируса

    На Украине заметили новую систему ПВО с «адским огнем»

    Российский шеф-повар поселился в джунглях Камбоджи и довел себя до анорексии

    Шансы «Сочи» обыграть на выезде «Зенит» оценили

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2026 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok