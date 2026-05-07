Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Наука и техника
ВсеНаукаВ РоссииКосмосОружиеИсторияЗдоровьеБудущееТехникаГаджетыИгрыСофт
20:51, 7 мая 2026Наука и техника

Описана опасность антивируса Windows

Важнейшие функции антивируса Windows оказались отключены по умолчанию
Андрей Ставицкий
Андрей Ставицкий (Редактор отдела «Наука и техника»)

Фото: Ham patipak / Shutterstock / Fotodom

Встроенный в Windows антивирус оказался недостаточно полезным для защиты операционной системы (ОС). Об этом сообщает издание ZDNet.

По словам специалиста портала Лэнса Уитни, «Защитник Windows» (Windows Defender) считается вполне надежным инструментом для обеспечения безопасности пользователей ОС. Однако его важнейшие функции отключены по умолчанию. Автор описал эти функции и рассказал, на что они влияют.

В первую очередь Уитни рекомендовал включить функцию «Контролируемый доступ к папкам», которая обеспечивает защиту от программ-вымогателей. По словам автора, опция отключена, так как она может мешать пользователям, блокируя безопасным приложениям доступ.

Также в материале говорится, что функция, защищающая компьютер от его захвата вредоносным программным обеспечением (ПО), тоже отключена. Ее можно найти и активировать в разделе «Изоляция ядра». Отмечается побочный эффект опции — в некоторых случаях она может мешать работе драйверов.

Кроме того, эксперт по Windows призвал пользователей включить функцию, которая блокирует потенциально нежелательные приложения. Также он посоветовал включить параметр «Защита от несанкционированного доступа», которая запрещает каким-либо программам вносить изменения в системные файлы ОС.

В начале мая авторы издания Windows Latest обратили внимание, что Microsoft незаметно удалила материалы, в которых рекомендовала геймерам компьютеры с 32 гигабайтами оперативной памяти.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Минобороны раскрыло подробности перемирия в честь Дня Победы. В ответ Зеленский призвал зарубежных лидеров покинуть Москву 9 мая

    Российский МИД вызвал посла Армении из-за предоставления «трибуны» Зеленскому

    Эпичное уничтожение украинской техники попало на видео

    Сотрудники ТЦК сломали руку подростку при мобилизации его отца

    Аракчи раскрыл условия урегулирования конфликта с США

    Мощное уничтожение пикапов ВСУ российскими дроноводами попало на видео

    Водитель принял нарисованный тоннель за настоящий и врезался в стену

    Силовики рассказали о больших потерях «мясного полка» Сырского

    Страны ЕС начали подготовку к переговорам с Россией

    Людям после 50 лет назвали четыре ключа к счастью

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2026 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok