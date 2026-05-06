Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Наука и техника
ВсеНаукаВ РоссииКосмосОружиеИсторияЗдоровьеБудущееТехникаГаджетыИгрыСофт
07:30, 7 мая 2026Наука и техника

Microsoft обвинили в обмане геймеров

Microsoft не смогла объяснить геймерам, сколько памяти нужно для Windows
Андрей Ставицкий
Андрей Ставицкий (Редактор отдела «Наука и техника»)

Фото: Prostock-studio / Shutterstock / Fotodom

Корпорация Microsoft незаметно удалила материалы, в которых рекомендовала геймерам компьютеры с 32 гигабайтами оперативной памяти. На это обратило внимание издание Windows Latest.

Журналисты напомнили, что в феврале компания опубликовала на своем сайте заметку, в которой назвала 16 гигабайт минимальным набором оперативной памяти для игр. Вместе с тем Microsoft посоветовала использовать 32 гигабайта памяти. После того как компанию раскритиковали в соцсетях, она удалила рекомендации.

По словам авторов медиа, многие пользователи соцсетей нашли рекомендацию установить в компьютер модули памяти на 32 гигабайт насмешкой над геймерами. Они посчитали советы Microsoft издевательскими в то время, когда из-за кризиса комплектующие резко подорожали. Вместе с тем компанию обвинили в обмане и поймали на противоречии. Так, Microsoft разрешает устанавливать Windows 11 на устройства с 4 гигабайтами оперативной памяти, хотя многие новые функции операционной системы (ОС) — например, нейросеть Copilot — требуют минимум 16 гигабайт памяти.

Специалисты Windows Latest подытожили, что резко негативная реакция пользователей в том числе связана с тем, что Windows 11 испытывает проблемы с нехваткой оперативной памяти. Из-за этого Microsoft недавно пришлось пообещать, что ОС будет работать на девайсах с небольшим запасом памяти.

В конце апреля Microsoft объяснила, что обновления для Windows 11 имеют большой размер, потому что адаптированы сразу для всех компьютеров. По этой причине размер регулярных апдейтов может достигать 4-5 гигабайт.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    На Украине пожаловались на разрушения беспрецедентного масштаба. Куда попал «Искандер» и почему удар стал таким мощным?

    Освобожденного при обмене оппозиционера переобъявили в розыск в России

    ВСУ перебросили резервы к Сумам из-за российских войск

    Собянин сообщил о новой атаке украинских беспилотников на Москву

    Microsoft обвинили в обмане геймеров

    Девушка выложила фото найденной во время уборки вещи и получила совет отнести ее в музей

    Блогерша описала отличие европейцев от россиян словами «наши стесняются это сказать»

    Эксперт Милешкин оценил новые парковочные льготы для некоторых водителей

    Возившую в коляске мертвого ребенка россиянку отправили в психдиспансер

    В США определили доминирующую сторону конфликта на Украине

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2026 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok