Ученые заявили, что нашли под пирамидами легендарный загробный мир и библиотеку атлантов. Что не так с их исследованием?

Под пирамидой Хефрена при помощи двух спутников нашли огромный город

Сенсационное открытие группы итальянских ученых должно было потрясти мир египтологии. Они заявили, что при помощи спутникового сканирования и «особого алгоритма» изучения других данных обнаружили под пирамидой Хефрена огромный город, расположенный на глубине более 600 метров. Казалось бы, все мечты любителей теорий о скрытых тайнах Древнего Египта сбылись, а официальной науке есть над чем задуматься. Однако научное сообщество отнеслось к сенсации, мягко говоря, со скепсисом. «Лента.ру» разбирается, что же обнаружили под Гизой и нашли ли там вообще хоть что-нибудь.

Подземный город якобы нашли при помощи двух спутников

21 марта исследователи из Пизанского университета под руководством 74-летнего Коррадо Маланги заявили, что они просканировали пространство под пирамидой Хефрена, используя метод радиолокационного синтезирования апертуры (РСА), и обнаружили там «огромный подземный город».

Если верить интерпретации опубликованных изображений, вниз от основания древней усыпальницы спускаются восемь вертикальных шахт, снабженных винтовыми лестницами. На глубине более 600 метров эти шахты упираются в два квадратных помещения со сторонами по 80 метров. Под ними есть еще некие сооружения, якобы уходящие в глубину еще более чем на километр.

На представленных снимках действительно видны некие полости, похожие на вертикальные шахты. Маланга и его коллеги заявили, что изображения были получены по данным с двух спутников. Сразу же после выпуска пресс-релиза 21 марта итальянские исследователи разразились смелыми предположениями.

Пирамида Хефрена может содержать нераскрытые секреты, в частности — легендарный Зал знаний Коррадо Маланга из пресс-релиза исследовательской группы

Схема подземных сооружений, которые якобы нашли исследователи Изображение: Daily Mail

Они также предположили, что таинственный подземный город построила некая древнейшая цивилизация, предшествовавшая египетской и существовавшая 38 тысяч лет назад.

Научное сообщество отнеслось к работе Маланги и его товарищей, мягко говоря, скептически. Ученые заявили, что пока не будет проведена независимая экспертиза исследования, говорить не о чем. Откровения про Зал знаний и таинственную цивилизацию из времен, когда человек еще едва выбрался из пещеры, и вовсе поставили открывателей «огромного подземного города» на одну доску с маргинальными лжеучеными.

Лидер группы исследователей оказался заядлым уфологом

Зерна многих популярных сегодня фантастических историй о египетских пирамидах посеял американский астроном и популярный писатель-фантаст Гарретт Сервисс. В 1898 году он по заказу издателя состряпал роман «Покорение Марса Эдисоном» — вольное продолжение «Войны миров» Герберта Уэллса. По сюжету, ученые под руководством знаменитого изобретателя лампочки и фонографа Томаса Эдисона на основе остатков марсианских технологий создают «лучи смерти», строят космические корабли и наносят злобным пришельцам ответный удар.

В процессе выясняется, что девять тысяч лет назад марсиане похитили и обратили в рабство множество жителей Индии, а попутно построили в Египте пирамиды и Большого Сфинкса. Сфинкс, кстати, был возведен как памятник главному марсианину. Тут уже представлен целый спектр баек, которые позже войдут в арсенал «искателей непознанного»: инопланетяне, построившие пирамиды, недоступные современному человеку технологии, которые якобы применялись при их строительстве, и так далее.

В конце 1960-х эту тему вывел на новую высоту легендарный среди любителей мистики Эрих фон Дэникен. В своей культовой и не выдерживающий никакой научной критики книге «Колесницы богов» он заявил, что ни пирамиды, ни прекрасные города и храмы Древнего Египта просто не могли быть построены без использования «передовых инопланетных технологий».

Я утверждаю, что наши далекие предки в давнем прошлом встречались с пришельцами из космоса, хотя я не знаю, что представлял собой этот внеземной разум и с какой планеты он был родом. И тем не менее я считаю, что эти пришельцы уничтожили часть человечества, существовавшего в то время, и создали нового, возможно, первого «хомо сапиенс» Эрих фон Дэникен из книги «Колесницы богов»

Работа швейцарца как будто прорвала плотину. Множество авторов бросились доказывать дикость и отсталость древних египтян, сдабривая это сомнительное произведение собственной дремучей безграмотностью и нежеланием поинтересоваться, что же все-таки нашли египтологи на самом деле.

Иллюстрация к изданию книги «Война миров» 1906 года Изображение: Henrique Alvim Corrêa / Public Domain

74-летний Маланга именно из этой когорты. Он настоящий ученый и долгое время занимался в Пизанском университете исследованиями в области органической химии. Правда, параллельно всю жизнь увлекался уфологией. Коньком Маланги были похищения людей инопланетянами, в которые он свято верит. Итальянец считает, что «они происходят гораздо чаще, чем принято считать, потому что большинство жертв о них не помнит». Так что версия о таинственной цивилизации возрастом 38 тысяч лет не удивляет.

Зал знаний привиделся знаменитому медиуму в трансе

Еще одним смелым предположением Маланги со товарищи стало расположение в «огромном подземном городе» так называемого Зала знаний — легендарной библиотеки погибшей Атлантиды. Никаких следов погибшей цивилизации атлантов ученые пока не нашли. О Зале знаний впервые рассказал известный американский медиум Эдгар Кейси. Он жил в первой половине XX века, считался ясновидящим и целителем. Свои откровения Кейси стенографировал, находясь в состоянии транса, за что получил прозвище Спящий пророк.

Во время одного из таких сеансов в 1930-х годах он выдал информацию о спасшихся от катастрофы атлантах, которые бежали в Египет, на Багамские острова и на полуостров Юкатан. В Египте они построили подземное хранилище, где спрятали свои тайные знания под Большим Сфинксом. Что случилось с любителями тропического климата, медиум не сообщил.

Я поверю в существование чего-либо, когда совокупность достоверных доказательств укажет на то, что оно существует или существовало. Это не относится к измышлениям о Зале знаний под плато Гиза Роланд Энмарх преподаватель египтологии Ливерпульского университета в интервью Daily Mail, 24 марта 2025 года

Впрочем, Эдгар Кейси известен множеством самых занимательных предсказаний. Например, он обещал, что Адольф Гитлер объединит Европу в единое демократическое государство, а 1960-х та самая Атлантида поднимется из пучины морской.

Кроме того, теория о бегстве атлантов в Египет и другие части света принадлежит не Кейси. Первым об этом в своей книге «Атлантида: мир до потопа» высказался в 1870 году американский политик и писатель-эзотерик Игнатиус Доннелли. Его измышления были разбиты в пух и прах еще современниками. Кейси, видимо, решил воскресить и приукрасить фантазии Доннелли 60-летней давности. Впрочем, стоит отметить, что Зал знаний придумал он сам, так что это не совсем плагиат.

Эдгар Кейси Фото: Mary Evans Picture Library / Legion-Media

Одним словом, Маланга и его команда самым глупым образом испортили информационный фон своего предполагаемого открытия, выдав ворох лежалых антинаучных теорий, которые всерьез могут воспринимать только упертые уфологи, сторонники палеоконтакта и прочие любители рассказов о злобных ученых, скрывающих «настоящую историю человечества».

Исследователи продолжают настаивать на своей правоте

26 марта Маланга и его коллеги объявили, что более детально изучили данные сканирования и «более чем на 85 процентов уверены, что таинственные подземные структуры действительно находятся под пирамидой Хефрена и другими пирамидами Гизы». При этом исследователи заявили, что использовали в работе некий «специальный алгоритм» обработки полученной со спутников информации.

3 апреля Daily Mail опубликовала очередную порцию пояснений от Маланги и ученых из его группы. Филиппо Бионди, который занимался технической частью исследования, заявил, что их неправильно поняли. Для открытия подземного города использовался не только радар. Чтобы составить карту сооружений, расположенных под Гизой, применялись «акустические данные из глубин земли, включая сейсмические шумы, шум от человеческой деятельности и фотонное взаимодействие». По словам Бионди, все эти волны были собраны путем анализа «сдвигов и искажений в частотных шаблонах, используемых для обнаружения подземных структур».

Эксперт по применению радарного сканирования в области археологии Лоуренс Коньерс из Денверского университета с самого начала сказал, что методом радиолокационного синтезирования апертуры просто невозможно исследовать землю на такой глубине. Новые пояснения исследователей его тоже не убедили.

Фотонные взаимодействия? Это научная фантастика. Частотные сдвиги чего? Теперь у нас уже три источника энергий движутся вокруг: радар (электромагнитный), звук (сейсмический) и свет (фотоны). Это просто какая-то чушь Лоуренс Коньерс

Большой Сфинкс Фото: Francesco Gasparetti / Wikimedia Commons

Исследователи считают, что могли найти легендарный загробный мир древних египтян

Еще один участник команды Маланги — Армандо Меи — тоже довольно интересный персонаж. Он начинал карьеру как ученый, однако с 2002 года стал журналистом, а потом увлекся тайнами Древнего Египта, в особенности пирамидами Гизы. Теперь он называет себе экспертом по додинастическому периоду истории Египта и сыплет самыми смелыми теориями.

Меи заявил, что под пирамидами может находиться легендарный Аменти — загробный мир в представлении древних египтян. Исследователь основывает свою теорию на 149-й главе «Книги мертвых» и считает, что это настоящий город.

В ней описываются некоторые помещения и обитатели города. Поэтому мы считаем, что это может быть Аменти из древних текстов Армандо Меи

То, что «Книга мертвых» была создана примерно через тысячу лет после постройки пирамид Гизы и фактически является сборником заклинаний, призванных помочь душе человека обрести покой в загробном мире, исследователя, похоже, не смущает.

При этом Маланга, Бионди и Меи призывают ученых помочь им в анализе данных и поисках подземного города. Научное сообщество для начала хочет одного: чтобы все результаты исследования с подробным изложением его методов были опубликованы в рецензируемых научных изданиях.

Однако Маланга и его коллеги предпочитают рассылать пресс-релизы по редакциям таблоидов и общаться с учеными через них. Складывается полное ощущение, что их намерение — не серьезно представить свое открытие (если там есть что представлять), а просто поднять вокруг него как можно больше шумихи.

Фото: Ricardo Liberato / Wikimedia Commons

Пирамидам Гизы уже четыре с половиной тысячи лет, и им, похоже, самой судьбой уготовано быть источником легенд, мифов и баек, которые, кстати, очень любили и сами древние египтяне. Многие древние выдумки почти неотличимы от современных.

Через две тысячи лет после постройки пирамиды Хеопса рядом с ней возвели храм Исиды. Жрецы богини решили «удревнить» свое рабочее место — для солидности и чтобы привлечь больше прихожан. Они поставили у входа стелу, на которой на почти уже забытом древнеегипетском языке с огромным количеством ошибок написали, что их храм старше всех пирамид и что нашел его и приказал очистить от песка сам Хеопс. Исида называлась в безграмотном тексте «матерью пирамид».

Очень похоже на измышления нынешних времен. Видимо, люди не очень изменились за минувшие тысячи лет. Во всяком случае некоторые.