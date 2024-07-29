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00:30, 29 июля 2024Из жизни

Найдено гигантское сооружение, построенное библейским царем Соломоном. Какие еще священные артефакты обнаружили ученые?

Израильские археологи обнаружили в Иерусалиме древний ров, упомянутый в Библии

Фото: Reuters

Во время археологических раскопок в Иерусалиме нашли огромный ров, предположительно упомянутый в Библии. По мнению специалистов, в древности он использовался израильскими царями для защиты Храмовой горы и дворца. Директор Управления древностей Израиля отметил, что раскопки в древнем городе не перестают удивлять. Это не единственная находка подобного рода, совершенная израильскими учеными в последнее время.

В Иерусалиме обнаружили сооружение, которое приписывают библейскому царю Соломону

Остатки гигантского сооружения обнаружили во время раскопок в Иерусалиме. Оно представляло собой ров глубиной не менее девяти метров и шириной 30 метров., разделявший город на две части.

Фото: Israel Antiquities Authority

Специалисты полагают, что ров прорыли примерно три тысячи лет назад для защиты Храмовой горы и царского дворца. Его строительство, как заявляют исследователи, требовало выдающихся инженерных навыков и значительных ресурсов, так как изменило естественный рельеф Иерусалима.

Директор Управления древностей Израиля подчеркнул, что раскопки в Иерусалиме «не перестают удивлять».

Когда стоишь на дне этого гигантского раскопа, окруженного огромными тесаными стенами, невозможно не удивиться и не стать признательным тем древним людям, которые около 3800 лет назад буквально двигали горы и холмы

Эли Эскусидодиректор Управления древностей Израиля

Профессор Юваль Гадот, руководивший раскопками, полагает, что ров упомянут в Ветхом завете. В частности, он ссылается на библейскую Книгу царств, где говорится о некоем сооружени под названием Милло, которое построил царь Соломон.

В Иудейской пустыне нашли ткань, окрашенную так, как описано в Библии

Еще один библейский артефакт был найден в так называемой Пещере черепов в Иудейской пустыне. Там израильские археологи наткнулись на небольшой клочок ткани пурпурно-красного цвета. С помощью высокоэффективной жидкостной хроматографии ученые установили, что найденная ткань окрашена кермесом. Этот краситель изготавливают из высушенных дубовых червецов — насекомых с вечнозеленых дубов Средиземноморья.

Фото: Israel Antiquities Authority

Красная ткань особенно ценилась в древности — так же, как текстиль двух других цветов: синего — обработанного красителем под названием тхелет и пурпурно-фиолетового — обработанного аргаманом. Они были редки и считались показателем богатства, в частности, использовались в одеяниях священнослужителей. Из красного текстиля делали завесы в легендарном Иерусалимском храме. Кроме того, шерсть этого цвета требовалась при заклании рыжих телиц, необходимого, согласно ветхозаветному пророчеству, для пришествия Мессии.

Фото: Israel Antiquities Authority

Ткань, обработанная кермесом, описана в библейском Ветхом завете. На иврите название этого красителя производится от слов «пурпурный червь», намекающих на его происхождение. В Синодальном переводе Библии соответствующий цвет называется «червленым».

Вот одежды, которые должны они сделать: наперсник, ефод, верхняя риза, хитон стяжной, кидар и пояс. Пусть сделают священные одежды Аарону, брату твоему, и сынам его, чтобы он был священником Мне. Пусть они возьмут золота, голубой и пурпуровой и червленой шерсти и виссона, и сделают ефод из золота, из голубой, пурпуровой и червленой [шерсти], и из крученого виссона, искусною работою

Исход 28

Находка примечательна возрастом — 3800 лет. Это первое свидетельство того, что подобный краситель был известен и использовался в этот период. Прежде считалось, что он получил распространение существенно позже.

Стоящая в храме Гроба Господня плита с граффити оказалась алтарем крестоносцев

Археологи продолжают изучать священные места, которые, кажется, слишком давно известны научному сообществу, чтобы хранить в себе какие-то тайны. Недавно неожиданное открытие сделали в иерусалимском храме Гроба Господня — одной из главных святынь христианства.

Долгое время в одном из его коридоров прислоненной к стене стояла плита, покрытая рисунками и надписями посетителей. Археолог Амит Реем из Управления древностей Израиля и историк Илья Беркович из Австрийской академии наук решили отодвинуть ее и на обратной стороне обнаружили средневековый орнамент.

Фото: Israel Antiquities Authority

Благодаря узорам на плите ученым удалось установить, что они нашли переднюю панель алтаря крестоносцев, освященного в 1149 году. Этот артефакт был известен еще в XVI-XVIII веках, о чем свидетельствуют рассказы паломников того времени. После посещения Иерусалима они восхищались неким мраморным алтарем, достигающим в ширину 3,5 метра. Он считался утерянным в пожаре, вспыхнувшем в храме в 1808 году, пока на него не наткнулись Реем и Беркович.

Найденный артефакт является самым большим средневековым алтарем, известным в настоящее время

Экспертам также удалось определить, что орнамент на плите выполнен в стиле косматеско. Это искусство мозаики мастеров Древнего Рима, заключающееся в наборе геометрических узоров из мелких кусочков разноцветного камня и мрамора. Его секрет передавался из поколения в поколение.

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Австрийская академия наук подчеркнула, что использование косматеско в украшении алтаря должно было быть одобрено Папой Римским, особенно ценившим это искусство. За пределами Рима известно лишь несколько произведений искусства в стиле косматеско, а за пределами Италии только одно — в Вестминстерском аббатстве. По словам Берковича, то, что Папа отправил в Иерусалим одного из итальянских мастеров, свидетельствует светских притязаниях христианской церкви на город.

Таким образом, Папа Римский отдал дань уважения самой святой церкви в христианстве

Илья Берковичисторик

Историк предположил, что дальнейшее изучение алтаря прольет свет на связи между Римом и Иерусалимом. Беркович также планирует воспользоваться папскими архивами, чтобы узнать личность мастера, изготовившего орнамент для плиты.

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      Юлия Юткина
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