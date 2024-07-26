Стоящая в храме Гроба Господня плита с граффити оказалась древним алтарем крестоносцев

В Иерусалиме на обратной стороне плиты с граффити нашли алтарь крестоносцев

Плита с граффити, стоящая в храме Гроба Господня в Иерусалиме, оказалась давно утерянным артефактом крестоносцев. Об этом сообщается на сайте Австрийской академии наук (ААН).

Неожиданное открытие сделали археолог Амит Реем из Управления древностей Израиля и историк Илья Беркович из ААН. Долгое время в одном из коридоров храма стояла плита весом несколько тонн, покрытая надписями и рисунками посетителей. Реемм и Беркович решили отодвинуть ее и обнаружили на обратной стороне средневековый орнамент.

Благодаря узорам на плите ученым удалось понять, что они нашли переднюю панель алтаря крестоносцев, освященного в 1149 году. Этот артефакт считался утерянным после пожара 1808 года. Эксперты также определили, что орнамент на плите выполнен в стиле косматеско. Это древнеримское искусство мозаики, заключавшееся в наборе геометрических узоров из мелких кусочков разноцветного камня и мрамора.

ААН подчеркивает, что для использования косматеско в украшении алтаря требовалось одобрение Папы Римского, особенно ценившего это искусство. По словам Берковича, то, что Папа отправил в Иерусалим одного из итальянских мастеров, свидетельствует о притязаниях католической церкви того времени на город.

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