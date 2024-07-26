Обнаружено гигантское сооружение библейского царя Соломона

Израильские археологи обнаружили в Иерусалиме древний ров глубиной девять метров

Израильские археологи обнаружили в Иерусалиме остатки гигантского сооружения, которое тысячи лет назад разделило город на две половины. Об этом сообщает издание The Times of Israel.

Древний ров глубиной не менее девяти метров и шириной 30 метров защищал Храмовую гору и царский дворец. По оценке специалистов, он был прорыт примерно три тысячи лет назад.

Профессор Юваль Гадот, руководивший раскопками, полагает, что сооружение упомянуто в Ветхом завете. В частности, он ссылается на библейскую Книгу Царств, где говорится о некоем Милло, который построил царь Соломон.

Соломон строил Милло, починивал повреждения в городе Давида, отца своего

3-я книга Царств 11:27

Ранее сообщалось, что ученый из Австрии нашел расширенную версию главы Библии, скрытую в манускрипте под более поздним текстом возрастом больше полутора тысяч лет. Сделать открытие ему помогла ультрафиолетовая съемка.