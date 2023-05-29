Ученые сообщили об обнаружении скрытой главы Библии

Ученый из Австрии нашел расширенную главу Библии в древнем манускрипте

Ученый из Австрии нашел расширенную версию главы Библии, скрытую в манускрипте под более поздним текстом больше полутора тысяч лет. Об этом сообщает Insider.

Григори Кессель, историк из Австрийской академии наук, сообщил о своем открытии в статье для академического журнала New Testament Studies. Он рассказал, что для обнаружения раннего текста под тремя слоями чернил использовал ультрафиолетовую съемку.

В древних манускриптах тексты часто записывали палимпсестом: новые поверх старых. Это было связано с дороговизной пергамента и его частой нехваткой. В результате первоначальный текст исчезал под свежим слоем чернил.

Кессель рассказал, что обнаруженный им фрагмент текста — это расширенная, прежде не встречавшаяся ученым и богословам версия главы 12 Евангелия от Матфея. Она нашлась в древнесирийском переводе Библии, созданном около 1500 лет назад. Манускрипт, с которым работал Кессель, хранился в библиотеке Ватикана.

Рукопись даст современным исследователям уникальную возможность изучить ранние этапы эволюции евангелических текстов и увидеть их отличия от современных переводов Библии.

Одно из таких различий показано в статье Кесселя на примере известной строчки 12:1 в Евангелии от Матфея. Сегодня она звучит так: «В то время проходил Иисус в субботу засеянными полями; ученики же Его взалкали и начали срывать колосья и есть». В древнесирийском варианте вторая часть строчки выглядит несколько иначе: «начали срывать колосья, растирать их в ладонях и есть».

Ранее сообщалось, что в Хорватии археологи нашли на дне моря древнюю каменную дорогу. Это мостовая времен неолита, которой может быть больше семи тысяч лет.

