В Иерусалиме сектанты готовят жертвоприношение для приближения конца света

В конце апреля перед Елеонской горой в Иерусалиме сожгут нетелившихся коров рыжей масти, специально для этого привезенных из Техаса. Фанатичные сторонники возрождения легендарного Иерусалимского храма верят, что жертвоприношение исполнит ветхозаветное пророчество о пришествии Мессии. Их поддерживают и финансируют консервативные евангельские христиане из США, стремящиеся ускорить Армагеддон.

Что говорится в пророчестве о «рыжих телицах»

Наказ о «рыжих телицах», то есть рыжих коровах, никогда не дававших приплода, считается одним из самых загадочных в Ветхом Завете. По легенде, объяснить его не мог даже библейский царь Соломон, известный своей мудростью.

Суть наказа излагается в ветхозаветной Книге чисел. Среди прочего, там упомянут разговор Бога с Моисеем, который в то время вел израильтян к Земле Обетованной. «Скажи сынам Израилевым, пусть приведут тебе рыжую телицу без порока, у которой нет недостатка, на которой не было ярма», — потребовал Бог. Телиц он велел сжечь на костре, а их пепел, смешанный с водой, использовать для очищения.

И кто-нибудь чистый пусть соберет пепел телицы и положит вне стана на чистом месте, и будет он сохраняться для общества сынов Израилевых, для воды очистительной: это жертва за грех; и собиравший пепел телицы пусть вымоет одежды свои, и нечист будет до вечера. Это для сынов Израилевых и для пришельцев, живущих у них, да будет уставом вечным Книга чисел, глава 19

Согласно Мишне — это, если не считать Библии, самый древний свод законов иудаизма, — за всю историю «рыжих телиц» приносили в жертву только девять раз. Первое жертвоприношение устроил сам Моисей. Второе — пророк Ездра в Храме Соломона, позднее сожженном вавилонянами. Еще семь принесли в жертву во втором Храме, который построили на месте Соломонова.

В 70 году до нашей эры второй иерусалимский Храм разрушили римские солдаты, и с тех пор жертвоприношений больше не было. В комментариях к Мишне еврейский богослов Маймонид предсказывал, что новый ритуал случится, когда придет Мессия. Он и принесет в жертву десятую «рыжую телицу».

Условия пришествия Мессии тоже есть в Библии. Ветхозаветные пророки обещали, что это случится, когда сбудутся три пророчества. Во-первых, будет возрожден Израиль. Во-вторых, Иерусалим вновь станет еврейским городом. В-третьих, на Храмовой горе в Иерусалиме заново выстроят Храм.

Первое и второе пророчества уже исполнились. Остается только Храм.

Разрушение второго Храма Картина Дэвида Робертса «Осада и разрушение Иерусалима римлянами»

Как искали «рыжую телицу» для заклания

Самых рьяных сторонников восстановления иерусалимского Храма объединяет так называемый Институт Храма. Это радикальная израильская организация, которую американский журнал The New Yorker в свое время сравнивал с «еврейским талибаном» («Талибан» — запрещенная в России террористическая организация).

В Институте Храма верят, что построить третий иерусалимский Храм без заклания «рыжих телиц» невозможно. Его последователи без малого 40 лет пытались найти подходящих коров и всякий раз терпели неудачу.

Коровы рыжей масти — огромная редкость в Израиле, причем не только в древности, но и сейчас. Одно время в Институте Храма надеялись на биотехнологии и пересадку эмбрионов. Затем дважды пытались импортировать подходящих коров из США, где разводят породу рыжий ангус. Обе попытки провалились.

Все дело в строгих требованиях, предъявляемых к «чистоте» ритуальных коров. У них не должно быть ни волоска, который нельзя назвать рыжим. Кроме того, «рыжая телица» должна не знать не только ярма (то есть хомута), но и любого другого бремени. Человеку нельзя даже облокотиться на нее или положить на нее куртку — это сделает ее нечистой.

Подходящих коров в итоге сумели найти техасец Байрон Стинсон и Ицхак Мамо из израильской организации Uvne Jerusalem, которая тоже радеет за восстановление иерусалимского Храма. После того как раввины подтвердили их непорочность, пять «рыжих телиц» отправили в Израиль самолетом.

Чтобы обойти строгие ограничения на экспорт скота в Израиль, пришлось пойти на хитрость: коров провезли под видом домашних питомцев

Если считать стоимость авиабилетов бизнес-класса, купленных для раввинов, затея обошлась Стинсону и Мамо в 500 тысяч долларов (46 миллионов рублей). Деньги на проект пожертвовали местные сионистские группы, финансируемые евангельскими христианами — представителями одного из самых многочисленных религиозных течений в США.

Какая связь между «рыжими телицами» и концом света

Американские евангельские христиане тоже интересуются ветхозаветными пророчествами, но по другой причине. Они уверены, что наступают последние времена, причем, с их точки зрения, это прекрасно. Конец света означает второе пришествие Христа, поэтому его, по их мнению, нужно не бояться, а всеми силами приближать.

Многие из них связывают конец света с тем же пророчеством о Мессии, который придет после восстановления Храма. Правда, они интерпретируют его по-своему. Они считают, что еврейский Мессия, который будет восседать в иерусалимском Храме, — это Антихрист, и за его явлением последуют разрушительные войны, которые принесут погибель и евреям, и другим «неверным». Бедствия и катаклизмы не коснутся только истинных верующих, к которым они себя причисляют.

80 процентов евангельских христиан в США верят, что создание Израиля приблизило второе пришествие Христа

Эта вера десятилетиями оказывала ощутимое влияние на американскую внешнюю политику. Именно из-за нее Дональд Трамп в бытность президентом признал Иерусалим столицей Израиля — в полном соответствии с пророчеством. Решение привело к всплеску протестов и насилия по всему миру, но угодило консервативным евангельским христианам, которые составляли костяк его электората.

В этом смысле попытки устроить жертвоприношение и восстановить иерусалимский Храм особенно опасны. Сейчас Храмовую гору занимают мусульманские святыни — Купол Скалы и мечеть Аль-Акса. Сторонники восстановления Храма не скрывают, что намерены избавиться от них. Им противостоят радикальные исламисты, поэтому неприятные последствия неизбежны и без сверхъестественного вмешательства.

Купол Скалы и мечеть Аль-Акса Фото: Mahmoud Illean / AP

Когда начнется жертвоприношение

«Рыжие телицы», привезенные из США, с сентября 2022 года ждут своего часа в одном из израильских поселений на Западном берегу реки Иордан. Жертвоприношение должно произойти в Песах, который в этом году празднуют с захода солнца 21 апреля до наступления ночи 29 апреля.

Для ритуала сторонники восстановления Храма хотят построить огромный белый алтарь с видом на Елеонскую гору в Иерусалиме. Ицхак Мамо из израильской организации Uvne Jerusalem, подбиравшей ритуальных коров в Техасе, считает, что его необходимо провести на том месте, где когда-то стоял второй Храм — то есть в мечети Аль-Акса.

За происходящим пристально следят в палестинском движении ХАМАС. В ноябре 2023 года издание Middle East Eye сообщило со ссылкой на источник со связями в ХАМАС, что сторонникам восстановления Храма уже удавалось пробраться в мечеть Аль-Акса, причем они даже устраивали жертвоприношения — правда, пока лишь плодов.

Осталось только заклание «рыжих телиц», которых они привезли из США. Если оно произойдет, это будет сигналом к восстановлению третьего Храма источник Middle East Eye в ХАМАС

Последнее жертвоприношение случилось во время Суккота, то есть за считанные дни до нападения ХАМАС 7 октября. На сотый день войны в Газе пресс-секретарь военного крыла ХАМАС Абу Обайда напрямую назвал «рыжих телиц» одним из поводов для резни.

Сторонников восстановления Храма это не смущает. «Все говорят, что это здание, третий Храм, принесет войну, дестабилизирует Ближний Восток, — цитирует CBS News активистку из Нью-Йорка, которая вопреки запретам водит экскурсии на Храмовую гору. — Но на Ближнем Востоке, кажется, и так никакой стабильности. А война, если я не ошибаюсь, уже здесь».