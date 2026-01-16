Реклама

Из жизни
00:30, 16 января 2026Из жизни

Таинственная древняя рукопись оказалась шифром

Live Science: Манускрипт Войнича оказался древним шифром
Олег Парамонов
Олег Парамонов

Фото: Logic Images / Legion-Media

Так называемый манускрипт Войнича, который не могли разгадать десятки лет, оказался шифром. Об этом сообщает издание Live Science.

В работе, опубликованной в научном журнале Cryptologia, излагается метод шифрования, подобным которому мог пользоваться автор таинственной рукописи. Для шифрования нужно бросить игральную кость и вытянуть из колоды случайную игральную карту. Выпавшее число показывает, как поделить шифруемое слово на последовательности из одной или двух букв, а от выбранной карты зависит, какая шифровальная таблица будет использоваться для перевода букв в письмена, из которых состоит манускрипт.

Манускрипт Войнича представляет собой древнюю рукописную книгу с пергаментными страницами и переплетом из козьей кожи. Судя по радиоуглеродному анализу, она была изготовлена в начале XV века.

Письмена, которые использовал автор манускрипта, не совпадают ни с одной известной азбукой. Часть букв встречается только в начале слов, другие — только в конце, а третьи — исключительно в середине. Некоторые особенности придают тексту сходство с китайским текстом, другие — с языком ацтеков. При этом многочисленные иллюстрации выдают его европейское происхождение.

Ранее сообщалось о гипотезе австралийских исследователей, согласно которой манускрипт Войнича был трактатом о гинекологии или сексологии. Их предположение позволяет объяснить самую замысловатую иллюстрацию, которая имеется в книге.

