19:34, 25 марта 2026Наука и техника

В Нидерландах нашли скелет легендарного мушкетера д’Артаньяна

Яна Лаушкина (Редактор группы по работе с новостными агрегаторами)

Кадр: nos.nl

В одной из церквей на юге Нидерландов, предположительно, обнаружили скелет легендарного французского мушкетера д'Артаньяна. Об этом сообщает телерадиокомпания NOS.

Речь идет о Шарле де Бац де Кастельморе, графе д'Артаньяне — приближенном короля Франции Людовика XIV и командире мушкетеров. Несколько столетий никто не знал, где его захоронений. Предположительно, его скелет нашли в одной из церквей города Маастрихта.

Останки были обнаружены в результате проседания пола в храме, где могли похоронить мушкетера. Погиб он в 1673 году. Считается, что он получил ранение мушкетной пулей в грудь или шею. Образец ДНК отправили в лабораторию в Мюнхене для сравнения с потомком рода де Бац.

