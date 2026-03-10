Реклама

Из жизни
13:48, 10 марта 2026Из жизни

В пещере нашли скелеты семьи карликов

В Италии нашли древние скелеты матери и дочери и диагностировали им карликовость
Юлия Юткина
Юлия Юткина

Фото: Anton Chalakov / Shutterstock / Fotodom

Группа исследователей из разных стран мира поставила диагноз матери и дочери, чьи древние скелеты нашли на юге Италии еще в прошлом веке. Об этом пишет Science Alert.

Необычная находка была сделана в пещере Гротта-дель-Ромито в 1963 году. Во время раскопок археологи наткнулись на два женских скелета, обнимающих друг друга. Они определили, что женщины были похоронены около 13 тысяч лет назад. На тот момент одной из них было около 30 лет, а второй — 15.

Тогда археологов поразила карликовость древних людей. Рост взрослой женщины составлял 145 сантиметров, девочки-подростка — 110 сантиметров. Лишь недавно ученым удалось секвенировать ДНК женщин и определить, чем был обусловлен их рост.

У обеих женщин нашли мутацию в гене NPR2, которая привела к развитию акромезомелической дисплазии. Этот диагноз более выражен у девочки-подростка. Для такой мутации характерен не только маленький рост, но и укорочение костей предплечий и кистей. Предполагается, что из-за этого девочке было трудно передвигаться и заниматься бытовыми делами.

Несмотря на это, она смогла дожить до подросткового возраста в древнем обществе. Это, по мнению исследователей, доказывает, что даже 13 тысяч лет назад люди заботились о тех, кто слабее.

Поскольку ученые нашли у девочки мутацию в обоих вариантах гена, а у ее матери только в одном, это значит, что у ее отца была такая же особенность. Подробности опубликованы в научном журнале The New English Journal of Medicine.

Ранее сообщалось, что в окрестностях британского города Кембридж обнаружили массовое захоронение эпохи викингов со скелетом великана с дырой в черепе. Он принадлежал мужчине с ростом 195 сантиметров — это почти на 30 сантиметров больше, чем рост среднего мужчины того времени.

