Из жизни
00:31, 12 февраля 2026Из жизни

Найден скелет великана эпохи викингов с дырой в черепе

В Великобритании нашли скелет великана эпохи викингов с отверстием в черепе
Олег Парамонов
Олег Парамонов

Фото: Nenadmil / Shutterstock / Fotodom  

В окрестностях британского города Кембридж обнаружили массовое захоронение эпохи викингов со скелетом великана с дырой в черепе и множеством расчлененных останков. Об этом сообщает издание Live Science.

Летом 2025 года команда профессиональных археологов проводила учебные раскопки примерно в пяти километрах к югу от Кембриджа. В яме они нашли четыре целых скелета, несколько черепов без тел и сложенные отдельно кости ног. По мнению ученых, часть расчлененных останков могла быть выставлена на всеобщее обозрение в качестве трофеев.

Особый интерес вызвал один из скелетов, принадлежавший мужчине ростом 195 сантиметров — это почти на 30 сантиметров больше, чем рост среднего мужчины того времени. Череп украшало овальное отверстие размером около трех сантиметров.

Специалисты подозревают, что отверстие сделали в лечебных целях. Необычные размеры скелета могут свидетельствовать, что его обладатель страдал от избытка гормона роста, а это, как правило, влечет частые головные боли. В таких случаях с древних времен прибегали к трепанации, то есть проделывали отверстия в черепе, чтобы снизить внутричерепное давление.

Радиоуглеродный анализ одного из скелетов показал, что он датируется периодом между 772 и 891 годами. В IX веке территория современного Кембриджа была пограничной зоной в войнах между саксами и викингами. Исследователи полагают, что захоронение может быть связано с этими конфликтами.

Ранее сообщалось, что в Перу нашли массовое захоронение людей, принесенных в жертву 2,4 тысячи лет назад. Кому именно принадлежат останки и каким богам они были принесены в жертву, пока неизвестно.

