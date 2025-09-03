Из жизни
17:53, 3 сентября 2025

Найдено массовое древнее захоронение принесенных в жертву людей

В Перу нашли место захоронения людей, принесенных в жертву богам
Антонина Черташ
Антонина Черташ

Фото: Henry Tantaleán

Археологи нашли в Перу массовое захоронение людей, принесенных в жертву 2,4 тысячи лет назад. Об этом сообщает Independent.

Останки дюжины людей, похороненных лицом вниз и со связанными за спиной руками, обнаружили в северном регионе Пуэмап. На костях нашли следы насилия — переломы, ставшие следствием мощных ударов по разным частям тела. По мнению исследователей из Национального университета Сан-Маркос, захоронение может быть связано с жертвоприношениями после вооруженного конфликта.

«Их положение в могиле выглядит странно», — отметил исследователь Генри Танталеан. Он подчеркнул, что погребение лицом в землю является необычной практикой для местных древних племен. Кому именно принадлежат останки и каким богам они были принесены в жертву, пока неизвестно. Предположительно, это были местные жители или жители соседней долины.

Ученые предполагают, что храм Пуэмап мог быть одним из древнейших ритуальных центров на северном побережье Перу с подтвержденной человеческой активностью с 2200 года до нашей эры. Раскопки также открыли всю переднюю часть древнего храма, включая лестницу и стены из крупных каменных блоков.

Ранее сообщалось, что ученые нашли на побережье Эквадора останки беременной женщины, которую принесли в жертву больше тысячи лет назад. Ее кисти и левая нога были отделены от тела, эксперты также зафиксировали переломы черепа и следы порезов на костях рук.

