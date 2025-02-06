Ученые нашли в одной стране останки принесенной в жертву беременной женщины

В Эквадоре обнаружили следы древнего человеческого жертвоприношения

Ученые нашли на побережье Эквадора останки беременной женщины, которую принесли в жертву больше тысячи лет назад. Об этом сообщает CBS News.

Необычная находка была описана археологами из Общества американской археологии в статье, опубликованной Cambridge University Press. Захоронение нашли в 2022 году. В могиле лежали останки молодой девушки, которой на момент смерти было от 17 до 20 лет. Древнее человеческое захоронение датировали периодом между 771 и 953 годами нашей эры.

Изучив кости, ученые узнали, что девушка была беременна. Кроме того, в последние часы жизни ей нанесли ряд серьезных травм и увечий. Ее кисти и левая нога были отделены от тела, эксперты также зафиксировали переломы черепа и следы порезов на костях рук. Ее глаза были закрыты двумя морскими раковинами. Рядом лежал большой камень из зеленой глины, а на лбу — несколько фрагментов керамики. Вокруг тела были также обнаружили ракушки и раковины. Девушку похоронили с многочисленными украшениями из бусин. Кроме всего перечисленного, в грудной клетке девушки археологи нашли сожженное подношение богам.

Все это, по мнению исследователей, позволяет предположить, что девушка была частью какого-то ритуала, хотя жертвоприношения в Эквадоре случались в тот период достаточно редко. Однако было установлено, что подобные ритуалы проводились позже, в период между 991 и 1025 годами нашей эры. Ученые считают, что могилу женщины раскопали для использования в новых ритуалах.

Вероятнее всего, женщина принадлежала к племени мантеньо, которое жило вдоль эквадорского побережья и занималось преимущественно сельским хозяйством и мореплаванием. Однако эксперты отметили, что повязки на ее глазах не соответствовали типичным захоронениям мантеньо. Кроме того, зеленый камень символизировал связь между смертью и плодородием в погребениях вальдивийцев, другой группы прибрежных народов, которая, по мнению экспертов, жила почти на две тысячи лет раньше мантеньо.

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