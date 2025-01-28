Расшифрована загадочная надпись на древнем Камне судьбы

Загадочная надпись, найденная на Камне судьбы, появилась после похищения

Археолог Салли Фостер расшифровала надпись, найденную на Камне судьбы перед коронацией Карла III. Об этом сообщает издание Daily Mail.

Камень судьбы, по традиции, кладут под трон нового монарха во время коронации. До XIII века на нем короновали шотландских монархов, потом его захватил английский король Эдуард I (шотландцы, впрочем, считают, что хранители утопили настоящий Камень в реке и подсунули англичанам подделку). Камень судьбы чудом пережил XX век: в 1914 году его повредила бомба, заложенная борцами за права женщин, а в 1950-х он раскололся пополам, когда его похитили студенты из Шотландии.

Перед коронацией Карла III на древнем камне обнаружили едва заметные римские цифры XXXV (35). По мнению Фостер, загадочная надпись появилась относительно недавно — в 1950-е годы. Она полагает, что ее сделал шотландский политик Роберт Грей, руководивший реставрацией камня после похищения.

Как утверждает Фостер, когда студенты пытались унести камень, от него откололось несколько десятков небольших обломков, которые Грей, вероятно, перенумеровал. Если это так, то 35 — всего лишь порядковый номер, который он дал одному из обломков. «Это вписывается в его чувство юмора и желание оставить собственную отметину на камне», — объясняет археолог.

В последний раз камень использовался во время коронации короля Карла III в 2023 году. По такому случаю его впервые за много лет привезли в Лондон.