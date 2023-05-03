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19:14, 3 мая 2023Из жизни

Камень Судьбы вернулся в Вестминстерское аббатство в преддверии коронации

Камень Судьбы привезли в Вестминстерское аббатство накануне коронации Карла III

Фото: Susannah Ireland / Reuters

В последний уикенд накануне коронации Вестминстерское аббатство провело специальную службу в честь прибытия Камня Судьбы, который является важнейшим атрибутом церемонии. Об этом сообщает Royal Central.

Камень Судьбы привезли в Вестминстерское аббатство в субботу, 29 апреля, в тот же день, когда принц и принцесса Уэльские, Уильям и Кейт, отмечали 12-ю годовщину свадьбы. Настоятель аббатства, доктор богословия Дэвид Хойл, сам провел службу. Среди присутствующих были только специально приглашенные священнослужители.

Камень по древней традиции кладут в основание коронационного трона, на котором сидит монарх во время церемонии. Его прибытие в Лондон в преддверии торжества — большое событие для истории британской монархии. Он вернулся в столицу Великобритании впервые с тех пор, как покинул ее в 1996 году. Именно на нем будет коронован. Карл III.

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Камень также известен под названием Скунский камень, потому что до XIII века он хранился в аббатстве шотландского города Скун. Происхождение Камня, как и его первоначальная функция неизвестны. В Средние века его использовали во время коронации шотландских королей и считали сакральным объектом. В 1296 году король Эдуард I привез Камень Судьбы в Англию, а пять лет спустя принял решение поместить его под Коронационный трон, который с тех пор использовался при каждой коронации.

В 1996 году правительство Великобритании приняло решение вернуть Камень Судьбы в Шотландию и привозить его в Лондон только по случаю коронаций. С тех пор Камень занимал центральное место в Коронной комнате Эдинбургского замка, куда на него каждый год приезжали посмотреть тысячи туристов со всех концов света.

Существует легенда, что английский король увез из Шотландии поддельный Камень, а настоящий утопили в реке монахи. Кроме того, в 1914 году Камень повредили суфражистки, взорвав возле него бомбу. В 1950-х группа шотландских студентов украла Камень из Вестминстерского аббатства, в процессе расколов его пополам.

Ранее сообщалось, что во время коронации Карла III принца Гарри посадят на десять рядов позади остальных членов королевской семьи. Разлад между принцем Гарри и его отцом и братом усилился после публикации скандальных мемуаров принца «Запасной».

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Антонина Черташ
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