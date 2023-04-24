Из жизни
ВсеЛюдиЗвериЕдаПроисшествияПерсоныСчастливчикиАномалии
21:06, 24 апреля 2023Из жизни

Принца Гарри посадят на задние ряды во время коронации его отца Карла III

Принца Гарри посадят на десять рядов дальше родственников во время коронации Карла III

Фото: Toby Melville / Reuters

Согласно информации бывшего дворецкого принцессы Дианы Пола Баррелла, принца Гарри посадят на десять рядов дальше остальных членов королевской семьи во время коронации его отца Карла III. Об этом пишет передает The Sun.

По словам Барелла, с одной стороны, тот факт, что принц Гарри займет место на задних рядах во время церемонии коронации, может казаться унизительным для него. Но, с другой стороны, такая позиция может помочь ему относительно незаметно покинуть Вестминстерское аббатство и не общаться с прессой, если он этого захочет.

Пол Баррелл также сообщил, что у принца Гарри, герцога Сассекского, будет мало времени на общение с родственниками во время его визита в Великобританию для коронации в мае 2023 года. Он добавил, что шанса на восстановление отношений с Виндзорами после выпуска скандальных мемуаров «Запасной» у него нет.

Материалы по теме:
Любовницы, скандалы и миллионы бен Ладена: почему Карл III рискует стать самым нелюбимым королем Великобритании?
Любовницы, скандалы и миллионы бен Ладена:почему Карл III рискует стать самым нелюбимым королем Великобритании?
14 сентября 2022
«Когда же ты сдохнешь наконец?» Как принц Гарри и Меган Маркл развязали крупнейший скандал в истории королевской семьи
«Когда же ты сдохнешь наконец?»Как принц Гарри и Меган Маркл развязали крупнейший скандал в истории королевской семьи
16 декабря 2022

Предполагается, что принц Гарри не будет долго оставаться в Великобритании и, вероятнее всего, отправится обратно в Калифорнию в течение 24 часов после церемонии.

Он приезжает просто, чтобы, так скажем, оставить дверь приоткрытой для себя. И потому, что его отец хочет видеть его на коронации

Пол Барреллбывший дворецкий принцессы Дианы

Согласно информации Баррелла, король Карл III очень доволен, что оба его сына будут присутствовать на торжестве.

Ранее сообщалось, что Карл III оказался миллиардером. По оценкам экспертов, его состояние составляет 1,82 миллиарда фунтов стерлингов (около 185 миллиардов рублей).

Только то, что важно для вас, — в «Ленте дня» в Telegram. Подписывайтесь
Антонина Черташ
Обсудить
Последние новости
Стало известно о прорыве обороны ВСУ за «дорогой жизни» в Артемовске
Стало известно о планах Евросоюза вывести четыре страны из зоны влияния России
На Украине предрекли ВСУ потерю ряда городов
Водитель ошибся поворотом и подставил пассажирку под пулю
Турция призвала продлить зерновую сделку из-за угрозы кризиса с продовольствием
Соловьев предложил покинувшему канал Fox News телеведущему работу в России
Нейтралитет Австрии оказался под угрозой из-за Украины
В Кремле оценили вероятность переноса мероприятий ООН из Нью-Йорка
В Словакии призвали перестать давать Украине надежды на вступление в НАТО
«Спартак» вырвал победу у «Краснодара» в матче РПЛ
Все новости
РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информация
© 1999–2023 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter
18+
Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.