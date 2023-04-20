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19:34, 20 апреля 2023Из жизни

Карл III оказался миллиардером

The Guardian: состояние Карла III оценили в 1,82 миллиарда фунтов стерлингов

Фото: Isabel Infantes / Reuters

Независимая оценка имущества и активов, принадлежащих Карлу III, показала, что он может являться миллиардером. Аудит состояния монарха провело издание The Guardian с привлечением 12 экспертов.

Основу состояния монарха, оцененного в 1,82 миллиарда фунтов стерлингов (около 185 миллиардов рублей), составляют земельные владения и недвижимость. Речь, в частности, идет об унаследованных монархом от Елизаветы II замке Балморал в Шотландии и Сандрингемском дворце в Норфолке. Оба поместья оказались во владении королевской семьи в 50-60-х годах XIX века, в правление королевы Виктории. Сегодня их стоимость оценивается в 330 миллионов фунтов стерлингов.

Королю также принадлежит герцогство Ланкастерское, которое приносит примерно 20 миллионов фунтов стерлингов в год. Общую стоимость этого актива эксперты оценили в 653 миллиона фунтов стерлингов. The Guardian пишет, что статус герцогства как частного владения монарха на протяжении сотен лет вызывал жаркие споры. Часть истеблишмента считает, что доходы от него должны поступать в казну, а не лично монарху.

Во владении Карла III также находится уникальная коллекция драгоценностей, большая часть которой была собрана бабушкой Елизаветы II, королевой Марией Текской. С учетом того, что украшения этого собрания принадлежат династии Виндзоров, их стоимость, по мнению экспертов, может достигать 533 миллионов фунтов стерлингов.

The Guardian основывает свои подсчеты на том, что ювелирные изделия сестры Елизаветы II принцессы Маргарет были проданы с аукциона в 2006 году в 18 раз дороже их верхней рыночной стоимости. При оценке 54 предметов частной коллекции короля специалисты издания исходили из того, что каждый в случае продажи уйдет с молотка в десять раз дороже реальной цены.

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Еще в 100 миллионов фунтов стерлингов эксперты оценили королевскую коллекцию почтовых марок, которая является крупнейшей в мире.

Биржевые активы короля специалисты оценили еще в 142 миллиона фунтов стерлингов с оговоркой, что эта сумма была выведена из данных расследования журналистов The Times 1993 года с учетом инфляции. Тогда частные вклады Елизаветы II по косвенным данным оценили в 43 миллиона фунтов стерлингов.

Кроме того, в список имущества Карла III эксперты включили 23 автомобиля Rolls-Royce, Jaguar и Bentley на сумму в шесть миллионов фунтов стерлингов. Как минимум 24 миллиона стоит коллекция произведений искусства королевской фамилии, в которую, в частности, входят работы Марка Шагала и Сальвадора Дали. 27 миллионов стоят скаковые лошади, разведением которых увлекалась Елизавета II. Общее состояние Карла III было оценено в 1,82 миллиарда фунтов стерлингов.

Представители Букингемского дворца уже заявили, что не комментируют личные финансы, однако назвали исследование The Guardian «изобретательной смесью спекуляций, предположений и ошибок».

Ранее The Times оценило состояние Карла III в 600 миллионов фунтов стерлингов. При этом состояние Елизаветы II составляло 370 миллионов.

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Никита Савин
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